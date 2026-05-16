باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - محمدسعید سلطانی با اشاره به آغاز رسمی برنامه مدیریت بار در کشور گفت: ادارات و بانکهای مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری باید ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی، تأمین کنند.
وی افزود:بیش از ۹۰ درصد ادارات و بانکها مشمول این قانون هستند و باید برای اجرای این تکلیف قانونی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان بیان کرد: برنامه مدیریت بار از چند روز گذشته در کشور و استان آغاز شده و از همه مشترکان، بهویژه ادارات، انتظار میرود در دوره اوج مصرف، الزامات صرفهجویی برق را رعایت کنند.
سلطانی با اشاره به بررسی وضعیت مولدهای خودتأمین ادارات اظهار کرد: بازدیدهای لازم انجام شده و مشکل سوخت این مولدها نیز برطرف شده است؛ بنابراین دستگاهها باید با حداکثر ظرفیت در مدیریت مصرف و کاهش ناترازی برق مشارکت کنند.
وی همچنین گفت: یکی از تأکیدات وزارت نیرو در سال جاری، کاهش ۵ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته است و تحقق این هدف، نیازمند همکاری همه مشترکان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان یادآور شد: هرچند بارندگیهای مناسب امسال در بخش کشاورزی تا حدی باعث کاهش مصرف برق شده، اما هنوز تا رسیدن به هدف تعیینشده فاصله وجود دارد و همراهی همه مشترکان برای عبور بدون مشکل از تابستان ضروری است.