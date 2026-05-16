باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی در آیین افتتاح شبکه مخابراتی و پروژه‌های ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری با تبریک پیشاپیش هفته ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیران، مهندسان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار کرد: در دنیای امروز که سرعت تحولات فناورانه مرز‌های سنتی را درنوردیده است، حضور اندیشمندان، نخبگان و فعالان این عرصه ضامن پیشرفت، امنیت و توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: نقش فعالان حوزه ارتباطات در توانمندسازی زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه ابزار‌های نوین دیجیتال و گسترش خدمات هوشمند، امروز بیش از هر زمان دیگری نمایان شده و تلاش‌های آنان نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل زندگی مردم دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از تلاش‌های مدیران و متخصصان این حوزه گفت: از تمامی مدیران، کارشناسان و نیرو‌های پرتلاش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در توسعه شبکه ملی ارتباطات، گسترش زیرساخت‌های فیبر نوری، توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و حرکت به سوی تحول دیجیتال، هوشمندسازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی تلاش می‌کنند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

مردانی ادامه داد: امروز به مناسبت هفته ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۱۰ پروژه در حوزه شرکت مخابرات استان با اعتباری بالغ بر ۶۸۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها (FTTH) در استان تصریح کرد: پهنای باند بسیار بالا، توانایی انتقال حجم عظیمی از داده‌ها در فواصل طولانی، پایداری و امنیت شبکه و همچنین هزینه پایین نگهداری از مهم‌ترین مزایای فناوری فیبر نوری است و همین ویژگی‌ها موجب شده این فناوری با استقبال گسترده روبه‌رو شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: امروز به صورت نمادین پروژه فیبر نوری در دبیرستان شهید حائری شهرستان بروجن، منزل شهید مولایی در روستای گردشگری شیخ‌علی‌خان شهرستان کوهرنگ، دفتر امام جمعه شهر مال‌خلیفه و همچنین مدرسه فاطمیه شهر شهرکرد به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: امروز دو مدرسه استان نیز به صورت وبیناری به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند که این موضوع گامی مهم در راستای تحقق عدالت آموزشی است. با توجه به تأکید ریاست جمهوری بر توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، اتصال مدارس به شبکه فیبر نوری می‌تواند زمینه‌ساز هوشمندسازی مدارس و ارتقای سطح آموزش در مناطق مختلف استان باشد.

مردانی با اشاره به ارتباط تصویری با برخی نقاط استان گفت: به مسئولان و همکاران حاضر در شهرستان‌ها از جمله بروجن، شهرکرد و کوهرنگ که به صورت برخط در این مراسم حضور دارند، سلام و خداقوت عرض می‌کنم و هفته ارتباطات و فناوری اطلاعات را بار دیگر به تمامی فعالان این حوزه تبریک می‌گویم.

استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به افتتاح پروژه‌های مخابراتی استان گفت: با نام خداوند متعال و به یاد همه شهدا و امام شهدا و با آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری، دستور افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری صادر می‌شود.