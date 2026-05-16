باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از زمانی که جنگ متوقف شده و در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم دستگاه‌ها باید افداماتی را انجام دهند تا به بهبود زندگی مردم کمک کند. با فاطعیت می‌گوییم که آمادگی ما از زمان شروع جنگ رمضان بیشتر است.

وی گفت: در حوزه اقتصاد دولت از سختی‌های مردم مطلع است، حتمآ در عملکرد دستگاه‌ها کاستی‌هایی وجود دارد، کارگروه‌های تنظیم بازار مرتبا تشکیل و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

زینی وند با اشاره به تدابیر لازم در مرز‌های شرقی و غرب کشور گفت: مواد اولیه از مرز‌های کشور تأمین می‌شود. در تأمین کالا‌های اساسی مشکلی وجود ندارد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به امنیت داخلی و مرز‌ها از تجارت جدی در این حوزه خبر داد و گفت: در مقایسه با موارد مشابه سال گذشته وضعیت ثبات و اقتدار ما بیشتر است که به دلیل حمایت بیشتر مردم از سربازان مرزی است.

وی با اشاره بازسازی واحد‌های آسیب دیده گفت: تعدادی از مجموع واحد‌های آسیب دیده مردمی در حال ساخت است. مثلا در استان قم اکثر واحد‌های آسیب دیده در حال تکمیل است.

سخنگوی وزارت کشور، در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای برگزاری مراسم اربعین در شرایط فعلی، اعلام کرد که روند اجرایی این مراسم طبق جدول زمانی و برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌شده در حال پیگیری است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد اربعین در هفته گذشته اظهار داشت: برنامه‌ها بر اساس تقویم زمان‌بندی و مشابه سال‌های گذشته پیش خواهد رفت و تلاش می‌شود تا موضوعات زیرساختی در مرز‌ها با دقت پیگیری شود.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به شرایط حساس کنونی و بیان اینکه کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، اقتضایی خواهد بود.

وی افزود: همان‌طور که در حال حاضر زائران در مکه و مدینه مناسک خود را انجام می‌دهند، برنامه‌های اربعین نیز در روند عادی خود پیش می‌رود؛ اما اگر خدای ناکرده شرایط سخت‌تر یا بحرانی شود، امنیت و سلامت زائران عزیز بر هر موضوع دیگری اولویت خواهد داشت و تصمیمات بر اساس اقتضائات زمانی اتخاذ خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که کیفیت برگزاری مراسم، در زمان مقرر مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

زینی‌وند در ادامه گفت: ما برای همه پیش بینی‌ها چه ادامه جنگ، سازندگی و هر موردی آماده هستیم، به مردم اطمینان می‌دهیم هیچ نگرانی در تأمین کالای ضروری وجود ندارد و‌آمادگی جابجایی جمعیت نیز وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به گرانی‌های موجود گفت: این موضوع قابل کتمان نیست مواردی اثرپذیری از جنگ است، اما برخی موارد قابل پیشگیری است، هر راهی که وجود داشته باشد تا اثر گرانی‌ها کاهش یاید را انجام می‌دهیم.

زینی‌وند در مورد کاهش مصرف انرژی و برنامه وزارت کشور در این موضوع گفت: کارگروه مصرف بهینه انرژی با محوریت وزیر کشور فعال بوده و در سال گذشته نیز عملکرد خوبی داشته است، این جلسات ادامه دارد، به دلیل شرایط موجود موضوع انرژی در کنار موضوع حضور در میدان مردم بسیار مهم است و از مردم می‌خواهیم در مصرف بهینه سوخت و انرژی با دولت همکاری کنند، استانداران و مسئولان نهایت تلاش خود را می‌کنند تا مردم با سختی و کاهش انرژی مواجه نشوند.

سخنگوی وزارت کشور در مورد نصب پنل‌های خورشیدی در مساجد گفت: از ظرفیت مساجد، مدارس و سایر دستگاه‌های که این ظرفیت را دارند و مورد تاکید دولت نیز بوده است استفاده می‌کنیم، جلساتی نیز با حضور رئیس جمهور و استانداران تشکیل شد و در کنار نهضت آموزشی و ساخت مدارس در حل مسائل محله محوری پشرفت خوبی داشتیم. استفاده از مدارس و مساجد از سیاست‌های خوب دولت است و در این جا اعلام می‌کنم که مساجدی که ظرفیت نصب پنل را دارند به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مراجعه کنند و حتما از این ظرفیت استقبال می‌کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعداد پروژ‌های مدرسه‌سازی در طول جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در پروژه‌های عمرانی ما خللی به وجود نیامده است یعنی کار پروژه‌های عمرانی ما با سرعت انجام می‌شود و افتتاح‌های بسیاری در طول جنگ با حضور خود استانداران صورت گرفته است.

وی درباره خرابکاری در حوزه امنیت در شرایط موجود گفت: قبل و بعد از جنگ هر جا اقدام محدودی بود در نطفه خفه شده است و در این باره تسلط بسیار بالایی وجود دارد.

زینی‌وند با اشاره به مدیریت بیکاری در شرایط فعلی گفت: در جنگ برخی صنایع که هزاران کارگر مشغول کار بود آسیب دیده و کارگران زیادی بیکار شده‌اند. البته این بیکاری مختص کشور ما نیست. در برخی موارد هزینه ۲ ماه به کارگاه‌ها پرداخت شده و در ستاد حمایتی نیز حمایت‌هایی از واحد‌های خرد و کلان در حال انجام است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: برنامه‌های انتخابات طبق زمانبندی درحال انجام است. بلافاصله بعد از پایان جنگ همان هفته تقویم را ارائه می‌کنیم.