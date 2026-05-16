باشگاه خبرنگاران جوان- در قاره اروپا و فوتبال انگلیس دیدار نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس امروز تیم‌های فوتبال منچستر سیتی و چلسی از ساعت ۱۷:۳۰ با هم رو‌به‌رو می‌شوند. در مهمترین دیدار‌های فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت تیم‌های فوتبال منچستر سیتی و چلسی به مصاف هم می‌روند.



همچنین در قاره آسیا امشب تیم‌های فوتبال النصر عربستان و گامبا اوساکای ژاپن از ساعت ۲۱:۱۵ به مصاف هم می‌روند تا قهرمان لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا مشخص شود. کریستین رونالدو با پیروزی در این بازی می‌تواند قهرمانی در آسیا را تجربه کند ضمن اینکه در لیگ روشن عربستان نیز شانس قهرمانی دارد و می‌تواند در آستانه جام جهانی به این اسطوره فوتبال انرژی مضاعفی بدهد.