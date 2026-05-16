باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه شرکت فضایی CAS چین آمده است: شرکت فضایی CAS چین روز جمعه یک موشک کینتیکا-۱ را پرتاب کرد و پنج ماهواره را به مدار فرستاد. این پرتاب روز، جمعه، از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان در چین ساعت ۱۲:۳۳ بعد از ظهر به وقت پکن (۷:۳۳ صبح به وقت مسکو) انجام شد. موشک کینتیکا-۱ با موفقیت پنج ماهواره را به مدارهای تعیین شده خود رساند.
این موشک پنج ماهواره جدید چینی را به فضا حمل کرد، از جمله دو ماهواره تایجینگ-۳، یک ماهواره تیانی-۵۰، یک ماهواره تیانیان-۲۷ و یک ماهواره جیلین-۱.
موشک کینتیکا-۱ یک وسیله پرتاب سوخت جامد است که توسط CAS Space توسعه داده شده است. این موشک ۳۱ متر طول و ۳.۳۵ متر قطر دارد و میتواند بارهایی تا دو تن را به مدار پایین زمین حمل کند.
چین به طور فعال در حال توسعه برنامه فضایی ملی خود، از جمله ماهوارههای هواشناسی، ارتباطی و ناوبری و همچنین فناوریهایی برای اکتشاف ماه است.
متخصصان چینی با حمایت دولت، روی پروژههایی برای کاوش سیارکها و مریخ کار میکنند. چین همچنین یک ایستگاه مداری عملیاتی در فضا دارد که میتواند در پروژههای تحقیقاتی فضایی بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: TASS