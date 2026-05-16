شرکت فضایی CAS چین روز جمعه یک موشک کینتیکا-۱ را پرتاب کرد و پنج ماهواره را به مدار فرستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه شرکت فضایی CAS چین آمده است: شرکت فضایی CAS چین روز جمعه یک موشک کینتیکا-۱ را پرتاب کرد و پنج ماهواره را به مدار فرستاد. این پرتاب روز، جمعه، از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان در چین ساعت ۱۲:۳۳ بعد از ظهر به وقت پکن (۷:۳۳ صبح به وقت مسکو) انجام شد. موشک کینتیکا-۱ با موفقیت پنج ماهواره را به مدار‌های تعیین شده خود رساند.

این موشک پنج ماهواره جدید چینی را به فضا حمل کرد، از جمله دو ماهواره تایجینگ-۳، یک ماهواره تیانی-۵۰، یک ماهواره تیانیان-۲۷ و یک ماهواره جیلین-۱.

موشک کینتیکا-۱ یک وسیله پرتاب سوخت جامد است که توسط CAS Space توسعه داده شده است. این موشک ۳۱ متر طول و ۳.۳۵ متر قطر دارد و می‌تواند بار‌هایی تا دو تن را به مدار پایین زمین حمل کند.

چین به طور فعال در حال توسعه برنامه فضایی ملی خود، از جمله ماهواره‌های هواشناسی، ارتباطی و ناوبری و همچنین فناوری‌هایی برای اکتشاف ماه است.

متخصصان چینی با حمایت دولت، روی پروژه‌هایی برای کاوش سیارک‌ها و مریخ کار می‌کنند. چین همچنین یک ایستگاه مداری عملیاتی در فضا دارد که می‌تواند در پروژه‌های تحقیقاتی فضایی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: TASS

برچسب ها: شرکت فضایی ، چین ، پرتاب موشک ، فضا
خبرهای مرتبط
جزئیات پرتاب اولین موشک فضایی PLD Space
روسیه در حال توسعه موتور جدید برای موشک‌های فوق سبک
چین ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
آخرین اخبار
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
پیام‌رسان بله از دسترس کاربران خارج شد
بومی‌سازی تجهیزات پزشکی؛ ورود دستگاه مگنت تراپی ایرانی به بازار سلامت+ فیلم
گوگل از ویژگی جدیدی برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد
رئیس جمهور پیگیر برنامه پزشکی خانواده/ توسعه طرح‌های سلامت در شرایط جنگی
ارسال نمادین کوله‌پشتی دانش آموزان شهید میناب به مقر سازمان ملل
یک تغییر ساده در رژیم غذایی که سن بیولوژیکی را در یک ماه کاهش می‌دهد
اولین شواهد احتمالی از وجود ماده تاریک در کیهان
رونمایی HMD از گوشی جدید خود
چین موشک کینتیکا-۱ را با پنج ماهواره به فضا پرتاب کرد
امتحانات دانش آموزان هفتم تا دهم تهران مجازی است
غربالگری حدود ۵ میلیون نفر در طول جنگ/ سنجش سلامت جسمی و روانی کودکان به مرز ۱۰۰ درصد رسید
کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش در حوزه سلامت دانش‌آموزی
دانش، رمز پیروزی در عرصه‌های علمی و سلامت است
مدرسه، قلب تپنده سلامت و امنیت کشور است
جوانان پای لانچر تربیت شده نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستند