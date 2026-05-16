باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دنیل دیویس، افسر بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی گفت: یکی از تأسیسات زیرزمینی ایران نزدیک اصفهان، در طول جنگ ۲۰ بار هدف قرار گرفته یعنی در ۴۰ روز اول جنگ، به‌طور میانگین هر دو روز یک‌بار آن هم با بمب‌های سنگرشکن و حملات دقیق B-2.

او افزود: طبق این اطلاعات، گفته شده که آن سایت هر بار ظرف چند ساعت دوباره به عملیات برگشته است. پس آن‌ها همه چیز را به زیر زمین بردند تا در برابر حملات ما نفوذناپذیر باشند. ۱۴هزار حمله ما به سراسر ایران، در برابر پدافند و تأسیسات آن‌ها تقریباً بی‌اثر بوده است.