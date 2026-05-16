باشگاه خبرنگاران جوان _ موسی رهبر با تشریح عملکرد این ادارهکل از ابتدای سال جاری، به تبیین نقش و جایگاه تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات اقتصادی پرداخت و با اشاره به صلاحیتهای قانونی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در سه حوزه اصلی «قاچاق کالا و ارز»، «کالا و خدمات» و «بهداشت، دارو و درمان» مسئولیت رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد و در چارچوب قوانین، به پروندههای ارجاعی رسیدگی میکند.
او افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، به ۳۷۰۰ پرونده تخلفات در شعب تعزیرات حکومتی استان فارس رسیدگی شده است که در این راستا، بالغ بر ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان صادر شده است. علاوه بر جرائم نقدی، احکامی همچون پلمب واحدهای متخلف، ضبط کالا، اعاده حق شاکیان و درج تخلف در سوابق نیز صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به سهم قابل توجه تخلفات حوزه بازار گفت: از مجموع پروندههای رسیدگیشده، ۷۱۵ پرونده مربوط به گرانفروشی بوده که در این خصوص، متخلفان به پرداخت بیش از ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند. همچنین ۳۵ واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی پلمب شدهاند.
رهبر با تأکید بر برخورد قاطع با این تخلف تصریح کرد: بر اساس مصوبه سران محترم قوا، گرانفروشان با جریمهای تا ۱۰ برابر میزان تخلف مواجه خواهند شد و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.
او در ادامه با تبیین جایگاه تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی بهعنوان یک نهاد شبهقضایی، در واقع آخرین حلقه برخورد با تخلفات محسوب میشود و صرفاً وظیفه رسیدگی به پروندههای تخلفاتی را دارد که توسط دستگاههای نظارتی کشف و به این سازمان ارجاع میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین به اقدامات نظارتی در شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت: در راستای تشدید نظارت بر بازار، گشتهای مشترک نظارتی با همکاری دستگاههایی نظیر سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط فعال شدهاند. این گشتها با حضور قاضی سیار تعزیرات، از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی بازدید میکنند و در صورت احراز تخلف، حکم قضایی بهصورت فوری و در محل صادر میشود.
او افزود: در همین راستا، از ابتدای سال جاری ۷۲۳ اکیپ مشترک در سطح استان تشکیل شده و بیش از ۴۴۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی، انبارها، فروشگاههای زنجیرهای، نانواییها، عمدهفروشان و سایر مراکز عرضه کالا و خدمات انجام شده است.
رهبر در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در نظارت بر بازار گفت: نظارت همگانی مهمترین و اثربخشترین نوع نظارت است و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۳۲۳۴۰۰۰۰ اتاق اصناف گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
منبع: تعزیرات فارس