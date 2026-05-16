کاهش واردات مواد اولیه صنعت چاپ

رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران با گلایه از افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت چاپ گفت:بیش از ۵۰ درصد از مواد اولیه صنعت چاپ از طریق کشورهای چین، کره و اندونزی و از مسیر بنادر جنوب کشور وارد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مجید محبی رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران افزود: افزایش قیمت بسیاری از کالاها در بازار متأثر از رشد قیمت‌ها در صنعت چاپ است؛ برای مثال هزینه‌های سربار یک بطری آب معدنی شامل هزینه پت و چاپ لیبل، قیمت نهایی این محصول را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

به گفته وی در حال حاضر قیمت یک تن کاغذ در بازار جهانی یک دلار است.بنابراین با احتساب  نرخ دلار امروز (محدوده ۱۷۵ هزار تومان) و سود متعارف واردکننده، کاغذ باید با قیمت حدود ۱۹۰ هزار تومان به دست تولیدکننده برسد. این در حالی است که اکنون تولیدکننده یک تن کاغذ را با قیمت ۲۷۰ هزار‌تومان خریداری می‌کند؛ که این حباب ۳۰ تا ۳۵ درصدی ایجاد شده، ماحصل انحصار موجود در واردات کاغذ است.

محبی ادامه داد: تبعات ناشی از انحصارگرایی در واردات مواد اولیه صنعت چاپ، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سبد معیشت خانوارها تأثیر می‌گذارد؛ در واقع با افزایش هزینه‌های چاپ و بسته‌بندی کالاها، قیمت نهایی محصول نیز افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران با اشاره به ضرورت تسهیل در روند ثبت‌سفارش آنی مواد اولیه گفت: در حال حاضر استان‌های مرزی مانند استان آذربایجان غربی، گلستان و.. در نوار شمالی کشور، می‌توانند به عنوان استان معین در بحث واردات مواد اولیه و با استناد به قانون تجارت مرزی، مواد اولیه صنعت چاپ را بدون حباب قیمتی وارد کنند مشروط بر اینکه فرایند ثبت سفارش آنی تسهیل شده و کالا بدون دپو، وارد کشور شود.

وی تأکید کرد: در صورت تسهیل این فرآیند، فعالان صنعت چاپ این ‌تضمین را به دولت خواهند داد که کاغذ و مواد اولیه را در سریع‌ترین زمان ممکن وارد و به صنعت چاپ تزریق می‌کنند که این امر بی‌تردید موجب کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در قیمت‌ها خواهد شد.

محبی خواستار کاهش تعرفه واردات کاغذ و مواد اولیه صنعت چاپ شد و خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه به ویژه در شرایط کنونی کشور، به کنترل قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند و دولت باید کاهش تعرفه واردات را در دستور کار خود قرار دهد، در غیر این صورت با کاهش واردات، بازار با کمبود مواجه شده و قیمت‌ کالا و خدمات به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.

رئیس کمیسیون تخصصی صنعت چاپ اتاق اصناف ایران در پایان بر ضرورت چاره‌اندیشی برای تسهیل فرایند واردات از مرزهای شمال و شمال غربی کشور تأکید کرد و خواستار همراهی و تعامل هرچه بیشتر دولت با تولیدکنندگان شد.

