مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار هواشناسی کشاورزی از کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد و کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال استان به ویژه در شهر میان اقلید (دشت نمدان) و خسروشیرین آباده، اظهار کرد: این سامانه در اواخر وقت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت آغاز میشود و تا صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت پابرجاست.
او افزود: این سامانه موجب کاهش محسوس دما بین ۵ تا ۸ درجه میشود.
حسینی تصریح کرد: این سامانه مناطق شمالی استان به ویژه شهرستانهای خرم بید (صفاشهر)، پاسارگاد و غرب شهرستانهای اقلید و آباده را تحت تاثیر قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی اثر مخاطره این سامانه است، توصیه کرد: زارعان و باغداران باید برای مقابله با کاهش دما بخصوص در اوایل صبح تمهیدات لازم را فراهم آورند.
حسینی اضافه کرد: از مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر میرسد، خودداری شود.
او با اشاره به استفاده از ضدیخ در ماشین آلات و تخلیه آب و جمع آوری سیستمهای آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، افزود: محلول پاشی با ترکیب کود حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از بروز سرما انجام شود.
حسینی اظهار کرد: آبیاری و افزایش دمای باغ با استفاده از روشهای مناسب قابل دسترس جهت کاهش خسارت سرمازدگی، عایق بندی و محافظت کندوها در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی، کنترل و تنظیم دما در گلخانهها و سالنهای پرورشی و تامین سوخت کافی، انجام شود.