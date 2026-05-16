حل مشکلات اداری در مسیر ساخت بازار سوخته رشت

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حقشناس امروز (شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت در سالن غدیر استانداری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات بازسازی این بازار، اظهار کرد: طی ۳۰ جلسه در پنج ماه گذشته و جلسات هر هفته شنبه با حضور بازاریان و مدیران دستگاههای اجرایی ، تاکید شد تا روند بازسازی بازار با هماهنگی و سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر کاهش بوروکراسی اداری در بازسازی بازار رشت گفت: بخش قابل توجهی از مسائل اداری بازار برطرف شده و اکنون دستگاههایی همچون آب، برق و مخابرات به خوبی از وظایف و اقدامات مورد نیاز خود آگاه هستند.
استاندار گیلان با بیان اینکه بازاریان در هفت ناحیه آسیبدیده از حریق نیز در جریان روند اقدامات قرار گرفتهاند، تصریح کرد: با همکاری و حسن نیت مجموعههایی همچون نظام صنفی، نظام مهندسی، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط، شرایط برای بازگشت بازار به وضعیت اولیه فراهم شده است.
حقشناس با اشاره به فراهم شدن برخی تسهیلات برای بازسازی بازار، بیان کرد: پیشبینی میشود ظرف چند هفته آینده، فونداسیون پروژهها تکمیل و عملیات ساختوساز به شکل جدی آغاز شود؛ هرچند در برخی راستهها روند ساختوساز از هماکنون شروع شده است.
وی با تأکید بر ابلاغ الزامات میراث فرهنگی برای اجرای پروژهها، خاطرنشان کرد: امیدواریم در هفتههای آینده تمامی مسائل اداری به طور کامل حل شود و تنها موضوع باقیمانده، تسریع در اجرای پروژهها توسط پیمانکاران برای بازگرداندن بازار به شرایط اولیه باشد.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به توجه ویژه به مباحث ایمنی در بازار جدید، گفت: تمامی تلاش ما بر این است که نکات فنی و الزامات ایمنی بهویژه در حوزه تردد خودروهای امدادی رعایت شود تا دیگر شاهد حوادث مشابه نباشیم.
حقشناس با قدردانی از همراهی رسانهها و صدا و سیما در پوشش روند بازسازی بازار، افزود: رسانهها در ماههای گذشته با انعکاس دقیق مطالبات بازاریان و اقدامات دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در ایجاد همدلی، امیدآفرینی و تسریع روند پیگیری امور ایفا کردند و از تلاشهای مجموعه صدا و سیما، خبرنگاران و فعالان رسانهای استان صمیمانه تقدیر میکنیم.
منبع : روابط عمومی استانداری