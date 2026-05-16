جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۱۷۴ هزار عدد فیلتر سیگار و ۹۰۰ دستگاه سیگار الکترونیکی خارجی قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال و توقیف یک دستگاه سواری سمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر جمالی جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس اقتصادی استان، یک قاچاقچی قصد داشت با خودروی سواری سمند،محموله‌ای از کالای دخانی قاچاق را که فاقد هرگونه مجوز معتبر گمرکی بود از استان‌های غربی به مقصد تهران منتقل کند.

 سرهنگ جمالی افزود: در بازرسی از خودرو،  ۱۷۴ هزار نخ سیگار و ۹۰۰ دستگاه سیگار الکترونیکی خارجی قاچاق کشف و به پلیس آگاهی تاکستان منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: ارزش ریالی این محموله ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است و متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

منبع: پلیس قزوین

