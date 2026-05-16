در راستای آمادگی برای لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، تیم ملی والیبال مردان ایران اردوی تدارکاتی خود را از ۱۰ تا ۱۷ خرداد در کمپ تیم‌های ملی برزیل برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال مردان ایران خود را برای حضور در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ آماده می‌کند. این رقابت‌ها با حضور ۱۸ تیم از جمله ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران تمرینات آماده‌سازی خود را از روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز کرده است. در همین راستا، و در پی مذاکرات و جلسات متعدد سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، با مقامات فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از جمله فابیو رئیس و استیو توتو رئیس کمیسیون توسعه، جهت بهره‌مندی تیم ملی مردان از حمایت‌های جهانی، فدراسیون والیبال برزیل با ارسال نامه‌ای، از تیم ملی ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی در این کشور دعوت به عمل آورد.

با حمایت و پیگیری FIVB و موافقت روبرتو پیاتزا، فدراسیون والیبال ایران این دعوت را پذیرفت. بر این اساس، تیم ملی والیبال ایران از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ خردادماه، در کمپ تیم‌های ملی والیبال برزیل، اردویی تدارکاتی را برگزار خواهد کرد که شامل دو دیدار دوستانه نیز می‌شود.

این اردو از ۱۱ خردادماه در شهر سوکوآرا آغاز شده و پس از آخرین مرحله تمرینات و دو دیدار دوستانه در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۴ خرداد مقابل تیم ملی برزیل، ملی‌پوشان ایران در تاریخ ۱۹ خردادماه عازم شهر برازیلیا، محل برگزاری مسابقات هفته نخست لیگ ملت‌ها خواهند شد.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در این رقابت‌ها، به مصاف میزبان، تیم ملی برزیل خواهد رفت. در چارچوب دیدار‌های هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶، تیم ملی ایران از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برازیلیا با تیم‌های برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) دیدار خواهد کرد.

برچسب ها: والیبال ، تیم ملی والیبال
خبرهای مرتبط
صعود مقتدرانه فولاد سیرجان به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار