باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال مردان ایران خود را برای حضور در مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۶ آماده میکند. این رقابتها با حضور ۱۸ تیم از جمله ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار خواهد شد.
تیم ملی ایران تمرینات آمادهسازی خود را از روز جمعه ۱۱ اردیبهشت در سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم آغاز کرده است. در همین راستا، و در پی مذاکرات و جلسات متعدد سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، با مقامات فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از جمله فابیو رئیس و استیو توتو رئیس کمیسیون توسعه، جهت بهرهمندی تیم ملی مردان از حمایتهای جهانی، فدراسیون والیبال برزیل با ارسال نامهای، از تیم ملی ایران برای برگزاری اردوی تدارکاتی در این کشور دعوت به عمل آورد.
با حمایت و پیگیری FIVB و موافقت روبرتو پیاتزا، فدراسیون والیبال ایران این دعوت را پذیرفت. بر این اساس، تیم ملی والیبال ایران از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ خردادماه، در کمپ تیمهای ملی والیبال برزیل، اردویی تدارکاتی را برگزار خواهد کرد که شامل دو دیدار دوستانه نیز میشود.
این اردو از ۱۱ خردادماه در شهر سوکوآرا آغاز شده و پس از آخرین مرحله تمرینات و دو دیدار دوستانه در تاریخهای ۱۲ و ۱۴ خرداد مقابل تیم ملی برزیل، ملیپوشان ایران در تاریخ ۱۹ خردادماه عازم شهر برازیلیا، محل برگزاری مسابقات هفته نخست لیگ ملتها خواهند شد.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در این رقابتها، به مصاف میزبان، تیم ملی برزیل خواهد رفت. در چارچوب دیدارهای هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۶، تیم ملی ایران از ۲۰ تا ۲۴ خرداد در برازیلیا با تیمهای برزیل (۲۱ خرداد)، بلغارستان (۲۱ خرداد)، آرژانتین (۲۳ خرداد) و بلژیک (۲۴ خرداد) دیدار خواهد کرد.