باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قرارداد مشارکت مدنی برای اجرای طرح هوشمندسازی زنجیره تولید و عرضه مرغ گوشتی در استان فارس با محوریت سامانه دانشبنیان «رهآوا» و راهبری دانشگاه صنعتی شیراز امضا شد؛ اقدامی که به عنوان گام نخست در مسیر هوشمندسازی توزیع کالاهای اساسی در استان ارزیابی میشود.
در نشستی که با حضور محمدجواد دهقانی رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، حمیدرضا ناظمی مدیرکل دامپزشکی فارس، شجاعی و بهبودروستا مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغداران استان، عباس ذوقیپور مدیرعامل مرکز تحقیقات و توسعه دانش دیجیتال مستقر در دانشگاه صنعتی شیراز و نمایندگان شرکت رهآوا برگزار شد، این قرارداد همکاری به امضا رسید.
این طرح در راستای نوسازی شیوههای نظارتی و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کالاهای اساسی اجرا میشود و هدف آن ایجاد بستری هوشمند برای مدیریت فرآیند تولید، توزیع و عرضه مرغ گوشتی در استان فارس است.
بر اساس این توافق، مسئولیت اجرای سامانه «رهآوا» در استان فارس بر عهده دانشگاه صنعتی شیراز خواهد بود و مدیریت زیرساخت و راهبری این سامانه به صورت بومی و متمرکز در «مرکز تحقیقات و توسعه دانش دیجیتال» این دانشگاه انجام میشود.
این قرارداد حاصل پیگیریهای دو ساله و توافق میان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و شرکت تأمین اول رهآوا است. سامانه رهآوا با مجوز وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرده و با پوشش گسترده در استانهای مختلف کشور، به عنوان یکی از بسترهای مهم مدیریت هوشمند کالاهای اساسی و فرآوردههای کشاورزی شناخته میشود.
بهکارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در این سامانه میتواند نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی، پیشبینی عرضه و تقاضا، کنترل بهتر قیمتها و کاهش تخلفات احتمالی در زنجیره تأمین ایفا کند.
در این نشست همچنین بر ضرورت استقرار سریع این سامانه در سطح استان و حرکت به سمت کشاورزی و دامپروری هوشمند تأکید شد.
مسئولان حاضر ساماندهی زنجیره تولید تا عرضه را از نیازهای مهم بازار مرغ گوشتی دانستند؛ زنجیرهای که از تأمین نهاده و جوجهریزی آغاز شده و تا تولید، حملونقل، توزیع و رسیدن محصول به دست مصرفکننده ادامه دارد.
به گفته مسئولان، اجرای این قرارداد میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر، جلوگیری از نوسانات غیرضروری بازار، افزایش شفافیت در مسیر تولید و عرضه و تقویت امنیت غذایی در استان فارس را فراهم کند.
با آغاز فرآیند استقرار سامانه رهآوا، استان فارس گام تازهای در مسیر هوشمندسازی تنظیم بازار و مدیریت دادهمحور زنجیره تأمین مرغ گوشتی برمیدارد.