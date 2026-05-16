باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور روز شنبه در پیامی به مناسبت آغار به کار نمایشگاه مجازی کتاب، نوشت: کتاب، حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری و تبلور ماندگار خرد، تجربه و آگاهی انسان است؛ میراثی که ملت‌ها با آن می‌اندیشند، گفت‌و‌گو می‌کنند، می‌آموزند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند. از این منظر، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نشانه‌ای روشن از زنده بودن اندیشه، پویایی فرهنگ و ارج نهادن یک جامعه به دانایی و تبادل اندیشه‌ها است.

رئیس جمهور افزود: تاریخ پرفرازونشیب بشر نشان داده است، جوامعی توانسته‌اند از بحران‌ها، جنگ‌ها، تندروی‌ها و تاریکی‌های جهل عبور کنند که کتاب، دانش و خردورزی را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده‌اند. کتاب، فقط مجموعه‌ای از واژه‌ها و صفحات نیست؛ بلکه روایت رنج‌ها و امیدها، بازتاب تجربه‌های انسانی و پلی برای فهم متقابل میان ملت‌ها و نسل‌هاست.

پزشکیان عنوان کرد: دانایی و توانایی، ریشه در خواندن، آموختن و اندیشیدن دارد و کتاب، همچنان اصیل‌ترین و ماندگارترین ابزار تعالی انسان باقی مانده است. در جهانی که خشونت، افراط‌گرایی و سلطه‌طلبی، امنیت و آرامش ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به کتاب و کتاب‌خوانی نیاز داریم تا حس همدلی و همزیستی با دیگران را در جهان ناپایدار امروز حفظ و تقویت کنیم.

رئیس جمهور بیان کرد: باور داریم صلح پایدار، نه از طریق قدرت و ابزار‌های ویرانگر و ریختن خون بی‌گناهان، بلکه از طریق دانایی، عدالت، اخلاق و شناخت متقابل ملت‌ها شکل می‌گیرد و کتاب، مهم‌ترین زبان این تفاهم انسانی است.

پزشکیان در پیام ضمن بزرگداشت جایگاه نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان، ناشران و همه اصحاب فرهنگ و دانایی و قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد ارزشمند فرهنگی صمیمانه ابراز امیدواری کرد که کتاب به بخشی از زندگی همه ما تبدیل شود و از بوستان آن بهره‌های بیشتری ببریم.