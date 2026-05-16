رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کتاب در گسترش دانایی، همزیستی و صلح پایدار، نمایشگاه کتاب را نشانه‌ای از پویایی فرهنگی و زنده بودن اندیشه در جامعه خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور روز شنبه در پیامی به مناسبت آغار به کار نمایشگاه مجازی کتاب، نوشت: کتاب، حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری و تبلور ماندگار خرد، تجربه و آگاهی انسان است؛ میراثی که ملت‌ها با آن می‌اندیشند، گفت‌و‌گو می‌کنند، می‌آموزند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند. از این منظر، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نشانه‌ای روشن از زنده بودن اندیشه، پویایی فرهنگ و ارج نهادن یک جامعه به دانایی و تبادل اندیشه‌ها است.

رئیس جمهور افزود: تاریخ پرفرازونشیب بشر نشان داده است، جوامعی توانسته‌اند از بحران‌ها، جنگ‌ها، تندروی‌ها و تاریکی‌های جهل عبور کنند که کتاب، دانش و خردورزی را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده‌اند. کتاب، فقط مجموعه‌ای از واژه‌ها و صفحات نیست؛ بلکه روایت رنج‌ها و امیدها، بازتاب تجربه‌های انسانی و پلی برای فهم متقابل میان ملت‌ها و نسل‌هاست.

پزشکیان عنوان کرد: دانایی و توانایی، ریشه در خواندن، آموختن و اندیشیدن دارد و کتاب، همچنان اصیل‌ترین و ماندگارترین ابزار تعالی انسان باقی مانده است. در جهانی که خشونت، افراط‌گرایی و سلطه‌طلبی، امنیت و آرامش ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به کتاب و کتاب‌خوانی نیاز داریم تا حس همدلی و همزیستی با دیگران را در جهان ناپایدار امروز حفظ و تقویت کنیم.

رئیس جمهور بیان کرد: باور داریم صلح پایدار، نه از طریق قدرت و ابزار‌های ویرانگر و ریختن خون بی‌گناهان، بلکه از طریق دانایی، عدالت، اخلاق و شناخت متقابل ملت‌ها شکل می‌گیرد و کتاب، مهم‌ترین زبان این تفاهم انسانی است.

پزشکیان در پیام ضمن بزرگداشت جایگاه نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان، ناشران و همه اصحاب فرهنگ و دانایی و قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد ارزشمند فرهنگی صمیمانه ابراز امیدواری کرد که کتاب به بخشی از زندگی همه ما تبدیل شود و از بوستان آن بهره‌های بیشتری ببریم.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۳
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران اگر متوقف نشود و ما باید برای انتقام از آمریکا و اسرائیل به سراغ ساخت بمب اتمی برویم
ناشناس
۱۵:۱۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه چیز اوکی فقط همین کتاب مونده
تورم و گرونی
۱۵:۴۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
🤣🤣🤣کتاب زیر پونصد تومن پیدا نمیشه🤣🤣🤣کتاب هم نمیشه خوند دیگ🤣🤣🤣🤣با شکم خالی بنشینید کتاب بخونید اثار داستایوفسکی چالز بوکوفسکی جورج اورول البرکامو... محشرعععع محشررر🤣🤣🤣
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
که بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت‌ها ارتباطی با کمبود کالا در کشور ندارد. افزایش قیمت ها از سوی تروریست‌های اقتصادی ایجاد می‌شود.
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
کتاب خریدنم شده آرزو یه کتاب هفتصد هزار تومن حقوق من هفده میلیون!
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم گرسنه ، کتاب برای چه می خوان؟
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مگر پولی باقی می ماند مردم کتاب بخرند ور ضمن فکر معیشت مردم باشید
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
عملکرد دولت در ضمینه برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب موفق بوده جای تشکر دارد.
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
به لطف شما کاری کردین که ملت ایران دیگه پول نون خوردن هم ندارن چه برسه به کتاب خریدن . کتاب اسمشم غریبه است کی کتاب میخره کی کتاب میخونه جز عده ای بی غم
ناشناس
۱۲:۳۸ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام خیلی خیلی گرون شده کتاب‌ها
یه کتاب ساده میخواستم با اعمال تخفیف زده 1 میلیون
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم دنبال نان هستند نه کتاب
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما اینترنتو وصل کن که خسارت زدی به اقشار فرهنگی و علمی جامعه
