باشگاه خبرنگاران جوان- هونگ میونگ‌بو، سرمربی تیم ملی کره جنوبی، امروز فهرست نهایی ۲۶ نفره این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این فهرست با حضور سون هیونگ مین، کاپیتان و ستاره بزرگ فوتبال کره، همراه بود که برای چهارمین بار در این تورنمنت بزرگ به میدان خواهد رفت.

سون هیونگ مین که پیش از این در جام‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل، ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر حضور داشته، در ۳۳ سالگی آماده ثبت چهارمین حضور متوالی خود در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان می‌شود. او در کنار چهره‌های مطرحی، چون لی کانگ این، کیم مین جائه و لی جائه سونگ، ستون اصلی تیم ملی کره در این دوره از رقابت‌ها خواهند بود.

حضور یک پدیده دورگه در میان کره‌ای‌ها:

یکی از نکات قابل توجه این فهرست، حضور ینس کاستروپ، بازیکن دورگه متولد خارج از کره است که برای نخستین بار با پیراهن کره جنوبی در جام جهانی به میدان خواهد رفت. کاستروپ اولین بازیکن دورگه خارجی‌الاصل تاریخ فوتبال کره محسوب می‌شود که حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد.

فهرست کامل بازیکنان تیم ملی کره جنوبی برای جام جهانی ۲۰۲۶:

دروازه‌بان‌ها:

جو هیون وو (اولسان هیوندای)

کیم سونگ گیو (اف سی توکیو)

سونگ بئوم کئون (چونبوک هیوندای)

مدافعان:

کیم مین جائه (بایرن مونیخ)

چو یو مین (شارجه)

لی هان بئوم (میدتیلند)

کیم تائه هیون (کاشیما آنتلرز)

پارک جین سوپ (ژجیانگ)

لی کی هیوک (گانگوون)

لی تائه سئوک (آستریا وین)

سول یونگ وو (ستاره سرخ)

ینس کاستروپ (مونشن گلادباخ)

کیم مون هوان (دائجون)

هافبک‌ها:

یانگ هیون جون (سلتیک)

پایک سئونگ هو (بیرمنگام)

هوانگ این بئوم (فاینورد)

کیم جین گیو (چونبوک هیوندای)

بائه جون هو (استوک سیتی)

ائوم جی سونگ (سوانسی سیتی)

هوانگ هی چان (ولورهمپتون)

لی دونگ گیونگ (اولسان)

لی جائه سونگ (ماینتس)

لی کانگ این (پی اس جی)

مهاجمان:

اوه هیون گیو (بشیکتاش)

سون هیونگ مین (لس آنجلس گلکسی)

چو گوئه سونگ (میدتیلند)