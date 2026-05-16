با اعلام فهرست نهایی تیم ملی کره جنوبی برای جام جهانی ۲۰۲۶، مشخص شد که سون هیونگ مین برای چهارمین بار در این رقابت‌ها حاضر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- هونگ میونگ‌بو، سرمربی تیم ملی کره جنوبی، امروز فهرست نهایی ۲۶ نفره این تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این فهرست با حضور سون هیونگ مین، کاپیتان و ستاره بزرگ فوتبال کره، همراه بود که برای چهارمین بار در این تورنمنت بزرگ به میدان خواهد رفت.

سون هیونگ مین که پیش از این در جام‌های جهانی ۲۰۱۴ برزیل، ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر حضور داشته، در ۳۳ سالگی آماده ثبت چهارمین حضور متوالی خود در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان می‌شود. او در کنار چهره‌های مطرحی، چون لی کانگ این، کیم مین جائه و لی جائه سونگ، ستون اصلی تیم ملی کره در این دوره از رقابت‌ها خواهند بود.

حضور یک پدیده دورگه در میان کره‌ای‌ها:

یکی از نکات قابل توجه این فهرست، حضور ینس کاستروپ، بازیکن دورگه متولد خارج از کره است که برای نخستین بار با پیراهن کره جنوبی در جام جهانی به میدان خواهد رفت. کاستروپ اولین بازیکن دورگه خارجی‌الاصل تاریخ فوتبال کره محسوب می‌شود که حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد.

فهرست کامل بازیکنان تیم ملی کره جنوبی برای جام جهانی ۲۰۲۶:

دروازه‌بان‌ها:

جو هیون وو (اولسان هیوندای)

کیم سونگ گیو (اف سی توکیو)

سونگ بئوم کئون (چونبوک هیوندای)

مدافعان:

کیم مین جائه (بایرن مونیخ)

چو یو مین (شارجه)

لی هان بئوم (میدتیلند)

کیم تائه هیون (کاشیما آنتلرز)

پارک جین سوپ (ژجیانگ)

لی کی هیوک (گانگوون)

لی تائه سئوک (آستریا وین)

سول یونگ وو (ستاره سرخ)

ینس کاستروپ (مونشن گلادباخ)

کیم مون هوان (دائجون)

هافبک‌ها:

یانگ هیون جون (سلتیک)

پایک سئونگ هو (بیرمنگام)

هوانگ این بئوم (فاینورد)

کیم جین گیو (چونبوک هیوندای)

بائه جون هو (استوک سیتی)

ائوم جی سونگ (سوانسی سیتی)

هوانگ هی چان (ولورهمپتون)

لی دونگ گیونگ (اولسان)

لی جائه سونگ (ماینتس)

لی کانگ این (پی اس جی)

مهاجمان:

اوه هیون گیو (بشیکتاش)

سون هیونگ مین (لس آنجلس گلکسی)

چو گوئه سونگ (میدتیلند)

 

 

برچسب ها: جام جهانی2026 ، تیم ملی کره جنوبی
خبرهای مرتبط
رقیب مصر حریف تدارکاتی ایران
دولت مجوز حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را صادر کرد
شوک به پرسپولیس؛ اورونوف باز هم مصدوم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار