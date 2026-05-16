باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - هادی حق‌بین، شهردار منطقه یک تهران، با اشاره به اهمیت ساخت و نصب تندیس بزرگان و شهدای کشور در سطح شهر گفت: وجود تندیس مشاهیر در شهر نقش مهمی در حفظ و بازتولید حافظه تاریخی دارد و به شهروندان یادآوری می‌کند که امروز بر پایه ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های گذشته ایستاده‌ایم.

وی افزود: بزرگانی همچون شهید چمران، شهید بابایی، شهید سلیمانی و بسیاری دیگر از شهدایی که زندگی و نامشان با حیات روزمره ما گره خورده، بخشی از هویت این شهر و این مکتب هستند و لازم است چهره و جایگاه آنان به درستی در منظر عمومی شهر به نمایش گذاشته شود.

نصب تندیس شهید چمران با رویکرد علمی شهید

حق‌بین ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت داشت، این بود که تندیس این بزرگواران در سطح شهر در معرض دید مردم قرار گیرد. در همین راستا، امروز چهره‌ای دیگر از شهید چمران، یعنی وجه علمی این شهید بزرگوار، در بزرگراه شهید چمران و در غربی‌ترین نقطه منطقه یک نصب شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های دیگری نیز در منطقه برای پاسداشت بزرگان در دستور کار قرار دارد، گفت: علاوه بر شخصیت‌هایی که نام برده شد، در جنگ‌های اخیر نیز عزیزانی را از دست دادیم که لازم است نام و یاد آنان در تاریخ این شهر و کشور ثبت شود.

شهردار منطقه یک با اشاره به حمله دشمن متجاوز به میدان قدس در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: سال گذشته در خردادماه، جنگ ۱۲ روزه و حادثه تلخ میدان قدس را تجربه کردیم. ان‌شاءالله در سالگرد این شهدا، یادمان شهدای میدان قدس با طراحی ویژه، اثرگذار و منحصر‌به‌فرد در همان نقطه نصب خواهد شد.

وی گفت: این نقطه به دلیل آنچه در آن رخ داد و مقاومتی که مردم از خود نشان دادند، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و از آن به عنوان «چهارراه مقاومت» یاد می‌کنیم. مقاومت و همدلی مردم در مقابل ساختمان شهرداری منطقه جلوه‌ای عینی داشت و هر روز شاهد این روحیه بودیم.