باشگاه خبرنگاران جوان - برخی منابع اعلام کردند که آمریکا در حال بررسی درخواست از رژیم صهیونیستی برای انتقال بخشی از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین به شورای صلح جهت تامین بودجه طرح بازسازی غزه است.
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع اعلام کرد که آمریکا در حال بررسی درخواست از رژیم صهیونیستی برای انتقال بخشی از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین به شورای صلح ایجاد شده توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور جهت تامین بودجه طرح او برای مرحله پس از جنگ در غزه و بازسازی این منطقه است.
سه تن از این منابع که از مذاکرات آمریکا با رژیم صهیونیستی مطلع هستند، اظهار کردند که دولت ترامپ هنوز تصمیم نگرفته در این خصوص درخواستی رسمی را به رژیم صهیونیستی ارائه کند یا خیر.
۲ منبع فلسطینی دیگر که آنها نیز از این مذاکرات مطلع هستند، گفتند که پیشنهاد شده بخشی از درآمدهای مالیاتی به دولت انتقالی مورد حمایت آمریکا در غزه و بخش دیگری نیز در صورتی که تشکیلات خودگردان فلسطین اصلاحات را اجرا کرد، به آن اختصاص داده شود.
بر اساس ارزیابیهای تشکیلات خودگردان فلسطین، میزان درآمدهای مالیاتی که تاکنون رژیم صهیونیستی بلوکه کرده، به حدود پنج میلیارد دلار میرسد.
احتمال اختصاص درآمدهای مالیاتی فلسطین به طرح ترامپ برای بازسازی غزه که رامالله در تدوین آن مشارکتی نداشته، میتواند تشکیلات خودگردان را به حاشیه براند، همچنین عدم پرداخت این وجوه توسط رژیم صهیونیستی، موجب بروز بحران مالی در کرانه باختری اشغالی میشود.
این تحولات در حالی است که به دلیل تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و نقض آتشبس به دست آمده در اکتبر سال گذشته، اجرای طرح ترامپ برای غزه دچار مشکل شده است.
یکی از رهبران برجسته جبهه مردمی آزادسازی فلسطین روز جمعه در گفتوگو با شبکه خبری «الجزیره» افشا کرد که قرار است سهشنبه گروههای مقاومت فلسطین در قاهره نشستی برای بررسی سرنوشت مذاکرات مربوط به گذار به مرحله دوم طرح ترامپ برای غزه برگزار کنند.
این رهبر فلسطینی به الجزیره گفت: مذاکرات به دلیل اصرار کابینه اسرائیل و نیکولای ملادینوف، نماینده نوار غزه در «شورای صلح» بر خلع سلاح مقاومت به عنوان تنها شرط موافقت با تکمیل طرح صلح، متوقف شده است و این در حالی است که ملادینوف و سایر طرفهای ضامن در اعمال فشار بر اسرائیل برای متعهد کردن آن به اجرای الزامات مرحله اول توافق شکست خوردند.
همچنین یکی از رهبران جنبش حماس در گفتوگو با الجزیره اظهار کرد: هیات مذاکرهکننده در آخرین دیدار خود در قاهره پیش از سفر به ترکیه، به میانجیها و نماینده نوار غزه در شورای صلح گفت که هیچ رهبری صرف نظر از نام یا نفوذش هرگز تصمیم به تحویل سلاحهای مقاومت نخواهد گرفت چراکه این رسما به معنای نابودی طرح مقاومت است که مساله سلاح به نمادی از آن تبدیل شده است.
طبق گزارش رویترز، شورای صلح از اظهارنظر درباره اینکه آیا پیشنهاد استفاده از درآمدهای مالیاتی فلسطین در دست بررسی است یا خیر، خودداری کرده است، همزمان یکی از مسئولان این شورا گفت که از همه طرفها خواسته شده از این منابع برای حمایت از طرح بازسازی ۷۰ میلیارد دلاری ترامپ استفاده کنند.
طبق یک توافق بلندمدت قرار است رژیم صهیونیستی به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین، مالیات کالاهای وارداتی را اخذ کرده و در نهایت آنها را منتقل کند، اما از انجام این کار امتناع میکند.
تشکیلات خودگردان از این درآمدها برای پرداخت حقوق کارمندان خود و ارائه خدمات عمومی استفاده میکند.