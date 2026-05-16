پس از برافراشتن پرچم فلسطین در جشن قهرمانی بارسلونا اینبار در ترکیه باز هم این اتفاق رقم خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در جشن قهرمانی تیم فوتبال گالاتاسرای در ترکیه بازیکن فرانسوی و مشهور این تیم با پرچم فلسطین به میدان آمد و توجه رسانه ها را به خود جلب کرد.

ساشا بوی بازیکن 25 ساله و فرانسوی تیم فوتبال گالاتاسرای برای حضور در جشن قهرمانی تیمش با پرچم فلسطین وارد زمین شد و این اتفاق در حالی رخ داد که چند روز قبل لامینه یامال ستاره فوتبال جهان و باشگاه بارسلونا نیز با پرچم فلسطین خشم صهیونیست ها را بر انگیخت و باعث شد اقدام وی بازتاب زیادی در رسانه های صهیونیست داشته باشد و بن گویر وزیر امنیت صهیونیست ها را نیز به واکنش واداشت.