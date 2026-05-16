باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صدای یکنواخت کمباینها نویدبخش فصلی پربار و امیدبخش برای تولید گندم کشور است. امسال بیش از ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان زیر کشت گندم رفته است؛ سطحی گسترده که نشان از جایگاه راهبردی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. خوزستان همواره یکی از قطبهای اصلی تولید گندم بوده و امسال نیز چشمها به دشتهای طلایی آن دوخته شده است.
دشتینژاد، مدیر جهاد کشاورزی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت برداشت در شهرستان خرمشهر اظهار کرد: «در خرمشهر حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ هکتار گندم کشت شده بود که متأسفانه به دلیل شرایط اقلیمی از جمله بارش تگرگ و وزش باد شدید، بخشی از اراضی دچار خسارت شد. با این حال، در حال حاضر نزدیک به ۱۳ هزار هکتار از مزارع در مرحله برداشت قرار دارد.»
وی افزود روند برداشت با بسیج کامل امکانات و حضور گسترده کمباینها با سرعت مطلوبی در حال انجام است تا محصول کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز خرید منتقل شود.
دشتی نژاد بیان کرد: در خرمشهر دو مرکز خرید شامل کارخانه آرد و اتحادیه تعاون روستایی شهرستان آماده تحویل گندم از کشاورزان هستند و عملیات خرید تضمینی طبق برنامه در حال انجام است. این مراکز نقش مهمی در تسهیل فرآیند تحویل محصول و حمایت از کشاورزان ایفا میکنند.
در همین زمینه، زینب سنگیان، کارشناس کشاورزی خرمشهر نیز به اهمیت مدیریت بقایای گیاهی در مزارع اشاره کرد و گفت: «باقیماندن بقایای گیاهی در زمین پس از برداشت میتواند به حفظ رطوبت خاک، افزایش مواد آلی و بهبود حاصلخیزی زمین در کشتهای بعدی کمک کند. این موضوع نقش مهمی در پایداری تولید و کاهش فرسایش خاک دارد.»
بر اساس پیشبینیهای انجامشده، انتظار میرود امسال حدود ۲ میلیون تن گندم از مزارع خوزستان برداشت شود؛ رقمی قابل توجه که میتواند سهم بزرگی در تأمین نیاز کشور داشته باشد و بار دیگر جایگاه خوزستان را بهعنوان قلب تپنده تولید گندم ایران تثبیت کند.
دشتهای طلایی خوزستان این روزها صحنه تلاقی تلاش کشاورزان، توان ماشینآلات و امید به آیندهای پربارتر است؛ جایی که هر خوشه گندم، روایتگر همت و استقامت مردمانی است که با زمین زندگی میکنند.