در روز‌هایی که عطر خوش خوشه‌های طلایی در دشت‌های پهناور خوزستان پیچیده، بیش از ۳ هزار دستگاه کمباین بی‌وقفه در حال برداشت محصولی هستند که ثمره ماه‌ها تلاش کشاورزان این استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صدای یکنواخت کمباین‌ها نویدبخش فصلی پربار و امیدبخش برای تولید گندم کشور است. امسال بیش از ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان زیر کشت گندم رفته است؛ سطحی گسترده که نشان از جایگاه راهبردی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. خوزستان همواره یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم بوده و امسال نیز چشم‌ها به دشت‌های طلایی آن دوخته شده است. 

دشتی‌نژاد، مدیر جهاد کشاورزی خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت برداشت در شهرستان خرمشهر اظهار کرد:  «در خرمشهر حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ هکتار گندم کشت شده بود که متأسفانه به دلیل شرایط اقلیمی از جمله بارش تگرگ و وزش باد شدید، بخشی از اراضی دچار خسارت شد. با این حال، در حال حاضر نزدیک به ۱۳ هزار هکتار از مزارع در مرحله برداشت قرار دارد.» 

وی افزود روند برداشت با بسیج کامل امکانات و حضور گسترده کمباین‌ها با سرعت مطلوبی در حال انجام است تا محصول کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز خرید منتقل شود. 

دشتی نژاد بیان کرد: در خرمشهر دو مرکز خرید شامل کارخانه آرد و اتحادیه تعاون روستایی شهرستان آماده تحویل گندم از کشاورزان هستند و عملیات خرید تضمینی طبق برنامه در حال انجام است. این مراکز نقش مهمی در تسهیل فرآیند تحویل محصول و حمایت از کشاورزان ایفا می‌کنند. 

در همین زمینه، زینب سنگیان، کارشناس کشاورزی خرمشهر نیز به اهمیت مدیریت بقایای گیاهی در مزارع اشاره کرد و گفت:  «باقی‌ماندن بقایای گیاهی در زمین پس از برداشت می‌تواند به حفظ رطوبت خاک، افزایش مواد آلی و بهبود حاصلخیزی زمین در کشت‌های بعدی کمک کند. این موضوع نقش مهمی در پایداری تولید و کاهش فرسایش خاک دارد.» 

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود امسال حدود ۲ میلیون تن گندم از مزارع خوزستان برداشت شود؛ رقمی قابل توجه که می‌تواند سهم بزرگی در تأمین نیاز کشور داشته باشد و بار دیگر جایگاه خوزستان را به‌عنوان قلب تپنده تولید گندم ایران تثبیت کند. 

دشت‌های طلایی خوزستان این روز‌ها صحنه تلاقی تلاش کشاورزان، توان ماشین‌آلات و امید به آینده‌ای پربارتر است؛ جایی که هر خوشه گندم، روایتگر همت و استقامت مردمانی است که با زمین زندگی می‌کنند.

برچسب ها: گندم ، خوزستان
خبرهای مرتبط
خوزستان/
5305 تن گندم، جو و کلزا در خوزستان خریداری شد
خوزستان/
اجرای طرح خودکفایی گندم در خوزستان
امنیت غذایی در مزارع خوزستان؛ برداشت ۶۵۰ هزار تن گندم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متهمان قتل دامدار ۷۰ ساله در گتوند بازداشت شدند
جسد جوان مفقود شده در رودخانه دز کشف شد
جمع آوری گاز‌های مشعل در سه فاز عملیاتی می‌شود
کشف هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در دزفول
اندیمشک در خط مقدم خسارت در خوزستان؛ روایت یک شهر از جنگ ۴۰ روزه  
افزایش اجاره‌بها در اندیمشک؛ فشار آرام، اما عمیق بر زندگی شهری
آخرین اخبار
کشف هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی احتکار شده در دزفول
جمع آوری گاز‌های مشعل در سه فاز عملیاتی می‌شود
جسد جوان مفقود شده در رودخانه دز کشف شد
متهمان قتل دامدار ۷۰ ساله در گتوند بازداشت شدند
افزایش اجاره‌بها در اندیمشک؛ فشار آرام، اما عمیق بر زندگی شهری
اندیمشک در خط مقدم خسارت در خوزستان؛ روایت یک شهر از جنگ ۴۰ روزه  
خوزستان آماده برداشت ۲ میلیون تن گندم
احتمال شنیده شدن صدای انفجار‌های کنترل‌شده در دزفول
امضای تفاهم‌نامه‌ای همکاری مشترک میان کلانتران مرز خرمشهر ایران و بصره عراق
برنج خوزستان؛ امیدی که از دل خاک تشنه می‌روید
حمله سگ‌های بی‌صاحب به یک دختر بچه در هویزه؛ نگرانی‌ها درباره مدیریت حیوانات ولگرد افزایش یافت + فیلم
پسابِ بی‌پایان و آب آلوده؛ بویِ فراموشی و بحران در شهر‌های خوزستان