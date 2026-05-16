شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حضور افتخاری خانواده شهیدان رسول و محمد جواد محمدی از شهدای جامعه کارگری در جنگ سوم در اجتماع شبانه شهر صالح آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفتاد و ششمین موج تجمع خودجوش مردمی با شعار «تاپای جان برای ایران»، حاج حمید محمدی جانباز سرافراز دفاع مقدس، در گلزار شهدای شهر صالح آباد با اشاره به نقش بی بدیل شهدا در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، مردم را ستون استمرار این مسیر مقدس دانست و بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تاکید کرد. شب گذشته جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵، هفتاد و ششمین برنامه از سلسله تجمعات خودجوش مردمی "میثاق با رهبر شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی" با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهر صالح آباد در گلزار مطهر شهدای این شهر برگزار شد. این گردهمایی که در حمایت از نیرو‌های نظامی کشور شکل گرفته بود، شاهد سخنرانی حماسی حاج حمید محمدی، فرزند شهید، برادر شهید، پدر شهید، داماد شهید و جانباز سرافراز دفاع مقدس بود.

این مراسم معنوی باپخش صوتی از شهید والامقام رسول محمدی (جنگ تحمیلی سوم) اهل شهر مریانج با حضور فرزند دخترش زینب در جوار مزار شهدای شهر صالح آباد و با مداحی دلنشین دکتر حاج جواد صفری با شعار‌های کوبنده حضار در تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری به پایان رسید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

