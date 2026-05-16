رییس فدراسیون هندبال بیان کرد: دو رویداد مهم پیش رو داریم که در صورت نهایی شدن حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و پس از آن رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا، تلاش می‌کنیم تیمی قدرتمند را راهی این مسابقات کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم اختتامیه بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور که با قهرمانی فولاد مبارکه سپاهان در اصفهان به پایان رسید، با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد.

علیرضا پاکدل در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، اظهار کرد: قهرمانی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان، نایب‌قهرمانی تیم سنگ‌آهن بافق و مقام سوم تیم نفت و گاز گچساران را تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: خدای خود را شاکریم که به عنوان نخستین رشته ورزشی توپی کشور تصمیم گرفتیم در راستای زنده نگه داشتن ورزش و حفظ نشاط اجتماعی در کشور، ادامه لیگ برتر را برگزار کنیم و امروز این مهم محقق شد. لیگ برتر هندبال بانوان با میزبانی بسیار خوب استان اصفهان و همکاری باشگاه‌های فولاد مبارکه سپاهان و نامی‌نو به بهترین شکل به پایان رسید.

رییس فدراسیون هندبال افزود: هم هندبال در مدار باقی ماند و هم نشاط اجتماعی حفظ شد. عزیزانی که در سالن حضور داشتند و همچنین بینندگانی که از طریق آنتن مسابقات را دنبال کردند از این رقابت‌ها لذت بردند. بازیکنان نیز که در طول یک فصل تلاش کرده بودند، امروز مزد زحمات خود را در زمین گرفتند و ان‌شاءالله حق و حقوق قراردادی خود را نیز دریافت خواهند کرد.

پاکدل با اشاره به جایگاه هندبال بانوان ایران گفت: امیدوارم افتخارآفرینی‌های هندبال بانوان که پرافتخارترین ورزش توپی تاریخ کشور عزیزمان است، با همت شما بازیکنان ادامه پیدا کند. اگر امروز چراغ هندبال بانوان روشن است، به واسطه تلاش و زحمات شما ورزشکاران است.

وی همچنین با اشاره به خداحافظی برخی بازیکنان از تیم ملی اظهار داشت: چند تن از عزیزان را دیدم که از تیم ملی خداحافظی کرده‌اند و حتما برای آنها برنامه و مراسمی در نظر خواهیم گرفت. همچنین خانم وطن‌پرست، کاپیتان ارزشمند تیم ملی هندبال ایران که همواره به عنوان یک ورزشکار بااخلاق در کنار تیم ملی حضور داشت و سال‌ها زحمت کشید، خداحافظی کرده است. برای ایشان و همه بازیکنان عزیز آرزوی موفقیت دارم.

رییس فدراسیون هندبال در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت‌های گروه فولاد مبارکه قدردانی کرد و گفت: آقای نیکفر خبر خوبی دادند و از ایشان و مجموعه فولاد مبارکه تشکر می‌کنم که با وجود حمله ناجوانمردانه‌ای که به این مجموعه، به عنوان یکی از حامیان همیشگی ورزش کشور وارد شد، همچنان حمایت‌های خود از ورزش را ادامه می‌دهند. ایشان قول دادند که تیم هندبال سپاهان به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاه‌های آسیا حضور پیدا کند که این خبر بسیار خوبی برای هندبال کشور خواهد بود.

پاکدل در پایان ضمن قدردانی از عوامل برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد: از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، هیأت هندبال تلاشگر این استان، ناظران و داورانی که بخش عمده‌ای از بار مسابقات را بر دوش داشتند و همچنین اصحاب رسانه که همواره یار و همراه هندبال بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله با پیروزی قاطع کشورمان، برنامه‌ریزی برای لیگ برتر فصل آینده را نیز به زودی آغاز خواهیم کرد. همچنین دو رویداد مهم پیش رو داریم؛ در صورت نهایی شدن حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و پس از آن رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا در آذرماه تلاش می‌کنیم تیمی قدرتمند را راهی این مسابقات کنیم.

برچسب ها: فدراسیون هندبال ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
جواد مهرگان، رئیس جدید کمیته استعدادیابی هندبال شد
پاکدل: انفجار‌های امروز هم مانع حضور مردم در روز قدس نشد+ فیلم
پاکدل: ساحلی بازان با همت و غیرت قهرمان شدند/ مشهد گزینه اصلی میزبانی ادامه لیگ برتر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار