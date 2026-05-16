باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم اختتامیه بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور که با قهرمانی فولاد مبارکه سپاهان در اصفهان به پایان رسید، با حضور رئیس فدراسیون برگزار شد.

علیرضا پاکدل در ابتدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، اظهار کرد: قهرمانی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان، نایب‌قهرمانی تیم سنگ‌آهن بافق و مقام سوم تیم نفت و گاز گچساران را تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: خدای خود را شاکریم که به عنوان نخستین رشته ورزشی توپی کشور تصمیم گرفتیم در راستای زنده نگه داشتن ورزش و حفظ نشاط اجتماعی در کشور، ادامه لیگ برتر را برگزار کنیم و امروز این مهم محقق شد. لیگ برتر هندبال بانوان با میزبانی بسیار خوب استان اصفهان و همکاری باشگاه‌های فولاد مبارکه سپاهان و نامی‌نو به بهترین شکل به پایان رسید.

رییس فدراسیون هندبال افزود: هم هندبال در مدار باقی ماند و هم نشاط اجتماعی حفظ شد. عزیزانی که در سالن حضور داشتند و همچنین بینندگانی که از طریق آنتن مسابقات را دنبال کردند از این رقابت‌ها لذت بردند. بازیکنان نیز که در طول یک فصل تلاش کرده بودند، امروز مزد زحمات خود را در زمین گرفتند و ان‌شاءالله حق و حقوق قراردادی خود را نیز دریافت خواهند کرد.



پاکدل با اشاره به جایگاه هندبال بانوان ایران گفت: امیدوارم افتخارآفرینی‌های هندبال بانوان که پرافتخارترین ورزش توپی تاریخ کشور عزیزمان است، با همت شما بازیکنان ادامه پیدا کند. اگر امروز چراغ هندبال بانوان روشن است، به واسطه تلاش و زحمات شما ورزشکاران است.



وی همچنین با اشاره به خداحافظی برخی بازیکنان از تیم ملی اظهار داشت: چند تن از عزیزان را دیدم که از تیم ملی خداحافظی کرده‌اند و حتما برای آنها برنامه و مراسمی در نظر خواهیم گرفت. همچنین خانم وطن‌پرست، کاپیتان ارزشمند تیم ملی هندبال ایران که همواره به عنوان یک ورزشکار بااخلاق در کنار تیم ملی حضور داشت و سال‌ها زحمت کشید، خداحافظی کرده است. برای ایشان و همه بازیکنان عزیز آرزوی موفقیت دارم.





رییس فدراسیون هندبال در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت‌های گروه فولاد مبارکه قدردانی کرد و گفت: آقای نیکفر خبر خوبی دادند و از ایشان و مجموعه فولاد مبارکه تشکر می‌کنم که با وجود حمله ناجوانمردانه‌ای که به این مجموعه، به عنوان یکی از حامیان همیشگی ورزش کشور وارد شد، همچنان حمایت‌های خود از ورزش را ادامه می‌دهند. ایشان قول دادند که تیم هندبال سپاهان به عنوان نماینده ایران در مسابقات باشگاه‌های آسیا حضور پیدا کند که این خبر بسیار خوبی برای هندبال کشور خواهد بود.



پاکدل در پایان ضمن قدردانی از عوامل برگزاری مسابقات خاطرنشان کرد: از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، هیأت هندبال تلاشگر این استان، ناظران و داورانی که بخش عمده‌ای از بار مسابقات را بر دوش داشتند و همچنین اصحاب رسانه که همواره یار و همراه هندبال بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم. ان‌شاءالله با پیروزی قاطع کشورمان، برنامه‌ریزی برای لیگ برتر فصل آینده را نیز به زودی آغاز خواهیم کرد. همچنین دو رویداد مهم پیش رو داریم؛ در صورت نهایی شدن حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا و پس از آن رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا در آذرماه تلاش می‌کنیم تیمی قدرتمند را راهی این مسابقات کنیم.