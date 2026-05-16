باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رسول تحفه مدیر امورکارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده و فرا رسیدن هفته ملی جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه، این شرکت برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است که از آن جمله می‌توان به تجلیل از کارکنانی که در سال ۱۴۰۴ ازدواج کرده و یا صاحب فرزند شده‌اند، اشاره کرد.

او، مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای سیاست‌های کلی این قانون را یک اصل مهم دانست و بیان داشت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قرارگاه جوانی جمعیت این شرکت برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است که از آن جمله می‌توان به اختصاص پاداش به همکارانی که در سال گذشته ازدواج کرده‌اند، اشاره کرد.

تحفه، درج عبارت "محیط کار دوستدار خانواده؛ آینده ساز جمعیت ایران" در بازه زمانی ۲۴ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه در سربرگ نامه‌های اداری، فضاسازی محیط اداری با بنر مرتبط با جوانی جمعیت، استفاده از ظرفیت ائمه جماعت در ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری با تکیه بر احکام فقهی، برگزاری مسابقه با موضوع خانواده و جوانی جمعیت، انتشار کلیپ‌های روان شناسی با موضوع فرزندآوری در فضای مجازی، درج پیام روز ملی جمعیت در اتوماسیون اداری از مهمترین برنامه‌های قرارگاه جوانی جمعیت این شرکت جهت هفته ملی جمعیت سال جاری است.

تحفه، همچنین از افزایش وام تولد فرزند در سال جاری خبر داد و گفت: در آستانه هفته جوانی جمعیت و با پیشنهاد قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده این شرکت، وام تولد فرزند سوم به بعد نیز افزایش یافته است.

مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یادآورشد: در راستای اجرای ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای سیاست‌های کلی این قانون، سال گذشته ۳۶۱ مورد تخفیف خرید انشعاب برق با مبلغی بالغ بر ۴۹ میلیارد ریال به خانواده‌های دارای سه فرزند و ۱۲۹ مورد تخفیف خرید انشعاب برق با مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند تعلق گرفت که در محدوده تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ۴۹۰ خانواده از تخفیفی به مبلغ بیش از ۷۴ میلیارد ریال بهره‌مند شدند.

او ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با اجرای این برنامه‌ها در تحقق اهداف پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت کشور نقش بسزایی داشته باشیم.

منبع: شرکت توزیع برق فارس