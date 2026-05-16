مدیر امور شرکت توزیع نیروی برق فارس با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: سال گذشته ۴۹۰ خانواده دارای سه فرزند و بیشتر از تخفیف خرید انشعاب برق به ارزش بیش از ۷۴ میلیارد ریال بهره‌مند شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رسول تحفه مدیر امورکارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده و فرا رسیدن هفته ملی جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه، این شرکت برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است که از آن جمله می‌توان به تجلیل از کارکنانی که در سال ۱۴۰۴ ازدواج کرده و یا صاحب فرزند شده‌اند، اشاره کرد.

او، مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای سیاست‌های کلی این قانون را یک اصل مهم دانست و بیان داشت: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قرارگاه جوانی جمعیت این شرکت برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است که از آن جمله می‌توان به اختصاص پاداش به همکارانی که در سال گذشته ازدواج کرده‌اند، اشاره کرد.

تحفه، درج عبارت "محیط کار دوستدار خانواده؛ آینده ساز جمعیت ایران" در بازه زمانی ۲۴ لغایت ۳۰ اردیبهشت ماه در سربرگ نامه‌های اداری، فضاسازی محیط اداری با بنر مرتبط با جوانی جمعیت، استفاده از ظرفیت ائمه جماعت در ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری با تکیه بر احکام فقهی، برگزاری مسابقه با موضوع خانواده و جوانی جمعیت، انتشار کلیپ‌های روان شناسی با موضوع فرزندآوری در فضای مجازی، درج پیام روز ملی جمعیت در اتوماسیون اداری از مهمترین برنامه‌های قرارگاه جوانی جمعیت این شرکت جهت هفته ملی جمعیت سال جاری است.

 تحفه، همچنین از افزایش وام تولد فرزند در سال جاری خبر داد و گفت: در آستانه هفته جوانی جمعیت و با پیشنهاد قرارگاه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده این شرکت، وام تولد فرزند سوم به بعد نیز افزایش یافته است. 

مدیر امور کارکنان و رفاه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یادآورشد: در راستای اجرای ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای سیاست‌های کلی این قانون، سال گذشته ۳۶۱ مورد تخفیف خرید انشعاب برق با مبلغی بالغ بر ۴۹ میلیارد ریال به خانواده‌های دارای سه فرزند و ۱۲۹ مورد تخفیف خرید انشعاب برق با مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند تعلق گرفت که در محدوده تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ۴۹۰ خانواده از تخفیفی به مبلغ بیش از ۷۴ میلیارد ریال بهره‌مند شدند. 

او ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با اجرای این برنامه‌ها در تحقق اهداف پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت کشور نقش بسزایی داشته باشیم.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

برچسب ها: شرکت توزیع نیروی برق فارس ، تخفیف ، انشعاب برق ، خانواده های پرجمعیت
خبرهای مرتبط
نصب بیش از ۷۷۲۷ انشعاب برق در فارس در امسال
اعطای زمین به مساحت ۲۰۰ مترمربع به خانواده های دارای فرزند بیشتر
دورهمی مادرانی که زندگی بهتر را در گرو فرزند بیشتر می دانند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
آخرین اخبار
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
هیات‌های مذهبی فارس به یاری ستاد دیه استان می‌آیند
طرح دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در حال اجراست
۷۴ میلیارد ریال تخفیف انشعاب برق برای خانواده‌های پرجمعیت در فارس
کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال فارس
دانشگاه صنعتی شیراز مجری سامانه هوشمند بازار مرغ فارس
گرانفروشان فارس ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند/پلمب ۳۵ واحد صنفی
فرصت تحصیل رایگان در ارشد علوم قرآنی برای طلاب
تولید سالانه ۳۰۰ میلیون قطعه نشا در مرودشت/ صادرات نشای مرودشت به استان‌های همجوار
تخلف ۱۲ شرکت حمل‌ونقل در فارس
انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز
انسداد ۹۶ چاه غیرمجاز و توقیف ۶۷ دستگاه حفاری در شیراز
تصادف مینی بوس و پژو پارس در محور فیروزآباد - شیراز
عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در پی واژگونی پژو پارس در سورمق