بر اساس اعلام سازمان مالیات و با استناد به احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۵، سقف درآمد سالانه مشمول معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری با بیش از ۶۶ درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۴ به ۹۶۰ میلیون تومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام‌کرد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از بخش فرهنگ و هنر و با هدف مدیریت بهینه منابع و افزایش شفافیت در بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول برای فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری از ۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، برای فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، معافیت مالیاتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است. دولت نیز بر اساس قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی موظف شده است سقف درآمد سالانه مشمول مالیات اشخاص موضوع این بند را در قانون بودجه هر سال تعیین کند.

