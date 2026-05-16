شرکت HMD از گوشی جدید و رقابتی خود با نام HMD Vibe 2 رونمایی کرد.

שרکت HMD از گوشی جدیدی رونمایی کرده است که انتظار می‌رود به دلیل مشخصات و قیمت رقابتی، فروش قابل توجهی داشته باشد.

HMD Vibe 2 دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP64 است. این گوشی دارای صفحه نمایش ۶.۷۵ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۶۴۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً 265 ppi است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا می‌کند، از پردازنده Unisoc T8200 با فرکانس حداکثر ۲.۳ گیگاهرتز بهره می‌برد و شامل پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 است. این گوشی با ۴/۶ گیگابایت رم و ۶۴/۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC عرضه می‌شود.

دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوی 1080p با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.

این گوشی همچنین دارای دو درگاه سیم‌کارت، جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری، پورت USB Type-C 2.0، اسکنر اثر انگشت و باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۱۸ واتی است.

HMD این گوشی را در سه رنگ اصلی آبی، بنفش و صورتی با قیمت‌های رقابتی از حدود ۸۰ یورو عرضه خواهد کرد.

منبع: gsmarena

