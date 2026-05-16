باشگاه خبرنگاران جوان- تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان اردوی آمادگی خود را در تهران برپا کرده و تمرینات فشردهای را برای حضور در رقابتهای انتخابی سوپرلیگ غرب آسیا دنبال میکند. شاگردان سرمربی سامری با انگیزه بالا در سالن حیدرنیا مشغول تمرین هستند تا با رسیدن به اوج آمادگی، راهی کرج شوند و تواناییهای خود را در بازیهای متمرکز به نمایش بگذارند.
این در حالی است که انصراف ناگهانی تیم شهرداری گرگان، شوک بزرگی به این رقابتها وارد کرده است. با این حال، بازیکنان پالایش نفت آبادان و استقلال، بدون توجه به این حواشی، تمرینات خود را با نظم و جدیت پیگیری میکنند. وضعیت تیم زاگرس جنوبی جهرم همچنان نامشخص است و مشخص نیست که آیا این تیم نیز در مسابقات حاضر خواهد شد یا خیر.
کادر فنی تیم پالایش نفت آبادان با هدف کسب سهمیه در این رقابتها به تهران آمده است. با توجه به انصراف شهرداری گرگان، باید دید برنامه مسابقات چگونه تنظیم خواهد شد.