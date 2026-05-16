تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان برای حضور در رقابت‌های انتخابی سوپرلیگ غرب آسیا، اردوی آمادگی خود را در تهران آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان اردوی آمادگی خود را در تهران برپا کرده و تمرینات فشرده‌ای را برای حضور در رقابت‌های انتخابی سوپرلیگ غرب آسیا دنبال می‌کند. شاگردان سرمربی سامری با انگیزه بالا در سالن حیدرنیا مشغول تمرین هستند تا با رسیدن به اوج آمادگی، راهی کرج شوند و توانایی‌های خود را در بازی‌های متمرکز به نمایش بگذارند.

این در حالی است که انصراف ناگهانی تیم شهرداری گرگان، شوک بزرگی به این رقابت‌ها وارد کرده است. با این حال، بازیکنان پالایش نفت آبادان و استقلال، بدون توجه به این حواشی، تمرینات خود را با نظم و جدیت پیگیری می‌کنند. وضعیت تیم زاگرس جنوبی جهرم همچنان نامشخص است و مشخص نیست که آیا این تیم نیز در مسابقات حاضر خواهد شد یا خیر.

کادر فنی تیم پالایش نفت آبادان با هدف کسب سهمیه در این رقابت‌ها به تهران آمده است. با توجه به انصراف شهرداری گرگان، باید دید برنامه مسابقات چگونه تنظیم خواهد شد.

برچسب ها: بسکتبال ، پالایش نفت آبادان
خبرهای مرتبط
تاریخ‌سازی برای داور ایرانی؛ انتخاب مهسا کارگری به عنوان نماینده ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶
آکادمی سحر نیامد/ استقلال قهرمان لیگ برتر بسکتبال زنان شد
استقلال برای سهمیه غرب آسیا آماده می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
آخرین اخبار
بازهم ناکامی رونالدو با النصر/ گامبا اوزاکا فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد + فیلم
اسنوکر قهرمانی آسیا؛ برتری سرخوش مقابل نماینده چین
قلعه‌نویی ٣٠ بازیکن را به اردوی ترکیه دعوت کرد
منچسترسیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد + عکس و فیلم
بایرن مونیخ قهرمانی را جشن گرفت + فیلم
قدیمی: جنگ تحمیلی سد راه بانوان هاکی ایران جهت حضور در ناگویا شد
سرنوشت آلومینیوم اراک در انتظار تصمیم مدیران کارخانه
مهاجم کنیایی سابق استقلال از این باشگاه شکایت کرد
تماس فوری استقلالی‌ها با طلبکاران
فولاد سیرجان با اقتدار فینالیست والیبال آسیا شد
پالایش نفت آبادان اردوی تهران را آغاز کرد
استقلال در مسیر تقویت مالی؛ مذاکرات برای جذب اسپانسر‌های جدید آغاز شد
پاکدل: سپاهان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا خواهد بود/ هندبال در مدار باقی ماند
والیبال ایران آماده نبرد در لیگ ملت‌ها
یاران سون هیونگ مین برای جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شدند
لیگ برتر هندبال بانوان با قهرمانی سپاهان به پایان رسید
قهرمانی گالاتاسرای با نمایش پرچم فلسطین
فینال های مهم فوتبال امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت در آسیا و اروپا 
برگزاری رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان
صدیقی: تفاوت این دوره از بازی‌های آسیایی با دوره‌های گذشته غیر قابل انکار است
اعلام اسامی دعوت‌شدگان به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران
آژاکس برای جذب تراشتگن وارد عمل شد
تداوم اردوی برون‌مرزی تیم ملی والیبال زنان در تایلند
الفتی: ثبت حرکت ابداعی‌ام مهم‌ترین اتفاق سال بود/ هدفم طلای ناگویاست
نادری: لیگ فوتبال ساحلی باید هرچه زودتر آغاز شود/بازی‌های دوستانه بین‌المللی، نیاز جدی تیم ملی است
رقیب کشتی ایران به میدان باز می‌گردد
حضور اعضای تیم ملی کشتی آزاد در تجمع مردمی
مخالف معرفی استقلال و تراکتور به آسیا هستیم/ سروش رفیعی با شروع تمرینات به ایران برمی گردد
برد قاطع ایتالیا مقابل فرانسه در آستانه لیگ ملت‌ها
حمایت قاطع مدیریت پرسپولیس از اوسمار