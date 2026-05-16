مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از مصدومیت ۱۵ نفر در تصادفات رانندگی محورهای مواصلاتی ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: دیروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، محورهای مواصلاتی منتهی به شهرستان ارومیه شاهد پنج فقره سانحه رانندگی بود که در نتیجه آن، مجموعاً ۱۵ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این سوانح که در ساعات مختلف روز جمعه به وقوع پیوست، شامل برخورد وسایل نقلیه در محورهای ارومیه-سلماس و ارومیه-تبریز بود.

محبوبی ادامه داد: نخستین حادثه در ساعت ۱۳:۱۴ در محور ارومیه-سلماس رخ داد که بر اثر برخورد روآ و کوییک، چهار نفر مصدوم شدند. متعاقباً، در ساعت ۱۵:۲۵ همان محور، برخورد یک خودروی سواری پراید با مانع، منجر به مصدومیت یک نفر گردید.

 وی اظهار کرد: در ادامه، محور ارومیه-تبریز نیز شاهد دو سانحه بود؛ یکی در ساعت ۱۷:۴۵ ناشی از برخورد خودروهای کوییک و پرشیا که سه مصدوم برجای گذاشت و دیگری در ساعت ۱۹:۳۰، برخورد خودروهای پراید و دنا که پنج مصدوم داشت و آخرین حادثه روز جمعه، واژگونی یک دستگاه خودروی پرشیا در ساعت ۲۲:۴۰ در محور ارومیه-سلماس بود که در پی آن دو نفر مصدوم شدند.

محبوبی گفت: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ها، با اعزام تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات گردنه قوشچی و شهید کلانتری شهرستان ارومیه، عملیات امداد و نجات مصدومان را آغاز کرده و اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را به عمل آوردند و مصدومین به مراکز درمانی منتقل شدند.

