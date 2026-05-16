ستاره‌شناسان روش جدیدی را توسعه داده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد برای اولین بار با تجزیه و تحلیل اثرات ماده تاریک بر امواج گرانشی که در فضا حرکت می‌کنند، آن را شناسایی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ماده تاریک بخش عمده‌ای از کیهان را تشکیل می‌دهد و جزء اساسی کهکشان‌ها و منظومه‌های شمسی اطراف ما است. با این حال، کاملاً نامرئی است. دانشمندان نمی‌توانند آن را مستقیماً ببینند؛ آنها فقط با مطالعه اثرات آن بر ماده‌ای که می‌توانند ببینند، آن را درک می‌کنند.

اکنون، دانشمندان معتقدند که ممکن است با تجزیه و تحلیل اثرات آن بر امواج گرانشی - موج‌هایی در بافت فضا-زمان، بسیار شبیه موج‌هایی که هنگام پرتاب سنگ به برکه ایجاد می‌شوند - راه جدیدی برای شناسایی این ماده مرموز پیدا کرده باشند.

این امواج به طور مداوم در فضا حرکت می‌کنند و ما می‌توانیم آنها را با استفاده از ابزار‌های بسیار حساس روی زمین شناسایی کنیم.

ایده جدید بر این فرض استوار است که اگر یک سیاه‌چاله به جای فضای خالی، از منطقه‌ای پر از ماده تاریک عبور کند، امواج گرانشی حاصل متفاوت به نظر می‌رسند.

ستاره‌شناسان یک مدل کامپیوتری ایجاد کرده‌اند که نشان می‌دهد امواج گرانشی در این دو سناریو چگونه ظاهر می‌شوند. سپس آنها این مدل را بر روی داده‌های واقعی از سیگنال‌های موج گرانشی که قبلاً روی زمین شناسایی شده بودند، اعمال کردند.

بیست و هفت سیگنال موج گرانشی واضح بررسی شد. در ۲۶ مورد، همانطور که انتظار می‌رفت، به نظر می‌رسید که امواج از خلاء کامل سرچشمه می‌گیرند. اما تنها یک سیگنال با نام GW۱۹۰۷۲۸، نشانه‌ای متمایز از ماده تاریک را نشان داد.

این بدان معنا نیست که دانشمندان خود ماده تاریک را کشف کرده‌اند. اما به این معنی است که آنها راهی برای تشخیص اثرات آن پیدا کرده‌اند. این می‌تواند به عنوان یک شاخص اولیه استفاده شود و سپس می‌توان از تکنیک‌های دیگر برای تأیید وجود ماده تاریک در آن مکان‌ها استفاده کرد.

جوسو اوریکوئچئا از MIT می‌گوید: ما می‌دانیم که ماده تاریک در اطراف ما وجود دارد. تنها چیزی که نیاز داریم این است که به اندازه کافی متراکم باشد تا بتوانیم اثرات آن را ببینیم. سیاهچاله‌ها مکانیسمی برای افزایش این چگالی فراهم می‌کنند و اکنون می‌توانیم با تجزیه و تحلیل امواج گرانشی ساطع شده هنگام ادغام این سیاهچاله‌ها، آن را جست‌و‌جو کنیم.

این فقط آغاز کار است. این تکنیک هنوز جدید است، اما دریچه‌ای به سوی روشی کاملاً جدید برای جستجوی ماده تاریک، رازی که بیشتر جهان ما را تشکیل می‌دهد، اما همچنان نامرئی است، می‌گشاید.

این یافته‌ها در مجله علمی Physical Review Letters منتشر شده است.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: ماده تاریک ، سیاهچاله ، کیهان
خبرهای مرتبط
ماده‌ی تاریک معمای حل نشده + عکس
ماجرای حیرت دانشمندان از کشف یک کهکشان بدون ماده تاریک چیست؟
طبیعت ماده تاریک می‌تواند درک ما از جهان را کاملاً تغییر دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
آخرین اخبار
تحقق اجرای «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» نیازمند همراهی مردم است
چرا توسعه تکنولوژی تنها راه نجات اقتصاد ملی است؟
جبران عقب‌ماندگی آموزشی و حمایت آموزشی و پرورشی از دانش‌آموزان میناب
وزیر بهداشت عازم ژنو می‌شود
رونمایی هواوی از ساعت جدید خود با ایرباد‌های بی‌سیم داخلی
مدت زمان ایده‌آل خواب برای سلامتی بهتر مشخص شد
زمین در ۶ جولای به دورترین نقطه از خورشید خواهد رسید
راه‌اندازی بیمارستان‌های نوین و علوم اعصاب در آینده‌ای نزدیک
موجودی خوب ذخایر استراتژیک دارویی/ ضابطه‌مند شدن مراجعه‌ها به مراکز درمانی
طراحی برنامه تابستانه برای دانش‌آموزان
پیام‌رسان بله از دسترس کاربران خارج شد
بومی‌سازی تجهیزات پزشکی؛ ورود دستگاه مگنت تراپی ایرانی به بازار سلامت+ فیلم
گوگل از ویژگی جدیدی برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد
رئیس جمهور پیگیر برنامه پزشکی خانواده/ توسعه طرح‌های سلامت در شرایط جنگی
ارسال نمادین کوله‌پشتی دانش آموزان شهید میناب به مقر سازمان ملل
یک تغییر ساده در رژیم غذایی که سن بیولوژیکی را در یک ماه کاهش می‌دهد
اولین شواهد احتمالی از وجود ماده تاریک در کیهان
رونمایی HMD از گوشی جدید خود
چین موشک کینتیکا-۱ را با پنج ماهواره به فضا پرتاب کرد
امتحانات دانش آموزان هفتم تا دهم تهران مجازی است
غربالگری حدود ۵ میلیون نفر در طول جنگ/ سنجش سلامت جسمی و روانی کودکان به مرز ۱۰۰ درصد رسید
کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش در حوزه سلامت دانش‌آموزی
دانش، رمز پیروزی در عرصه‌های علمی و سلامت است
مدرسه، قلب تپنده سلامت و امنیت کشور است
جوانان پای لانچر تربیت شده نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستند