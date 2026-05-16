رئیس انجمن صنایع لوله و پلیمر گفت: حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی عرضه شده و در تلاش برای کاهش التهابات قیمتی در این بخش هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباسعلی متوسلیان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی با اشاره به دغدغه‌های موجود در تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلی، از خبرهای خوشی که در جلسه اخیر با حضور عباس‌زاده، رئیس انجمن کارفرمایی، نمایندگان دستگاه نظارتی و تشکل‌های تخصصی حاصل شد، ابراز امیدواری کرد.

متوسلیان با بیان اینکه صنعتگران این حوزه سال‌ها برای حفظ صنعت، اشتغالزایی و عرضه محصولات مورد نیاز مصرف‌کنندگان زحمات فراوانی کشیده‌اند، گفت: امروز نقطه عطفی در جلسات ما بود؛ خبرهای بسیار خوبی در خصوص راه‌اندازی پتروشیمی‌هایی که در تأمین مواد اولیه ما مؤثر هستند، شنیدیم که موجب امیدواری بیشتر ما شد.

وی با تأکید بر اینکه صنعتگران با تلاش فراوان توانسته‌اند تا به امروز چرخ صنعت و اشتغال را فعال نگه دارند و نیاز بازار را با عرضه محصولاتشان برطرف کرده و از التهابات قیمتی بکاهند، افزود: امیدواریم با اجرای به‌موقع برنامه زمان‌بندی و شفافیتی که در خصوص تأمین مواد اولیه صنایع تکمیلی ارائه خواهد شد، شاهد رونق پایدار در این صنعت باشیم و التهابات ناخواسته بازار را کاهش دهیم.

رئیس انجمن صنایع لوله و پلیمر در ادامه به عرضه حدود ۳۰ هزار تن محصولات در صنعت لوله اتصالات پی وی سی اشاره کرد و گفت: ما پیشنهادات خود را در خصوص سازوکارهای رقابتی به معاون وزیر ارائه کرده‌ایم، چرا که هم سازوکار عرضه را داریم و هم تعاونی‌های مرتبط. ما به آینده صنعت خود و همچنین رفاه مصرف‌کننده می‌اندیشیم.

متوسلیان با اشاره به تحمیل جنگ و فشارهای اقتصادی بر صنعت، تصریح کرد: می‌دانیم که مشکلات یک شبه حل نمی‌شوند، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی، مهندسان و دست‌اندرکاران ما شبانه‌روز در تلاش هستند تا نتایج خوبی حاصل شود.”

وی در پایان، درخواست ورود محصولات به صورت واردات را مطرح کرد تا تعادل در عرضه و تقاضا برقرار و شاهد ثبات بیشتر در بازار باشیم.

