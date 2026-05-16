مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج از تشدید نظارت‌ها بر بازار مرغ و توزیع ۷۷ تن مرغ در سطح بازار این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  وریا رحیمی با اشاره به تأکید دولت بر تأمین کالا‌های اساسی و امنیت غذایی جامعه اظهار کرد: صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، با حضور معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و با هماهنگی دادستانی و فرمانداری شهرستان، ۷۷ تن مرغ در فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح سنندج توزیع شد.

وی افزود: این محموله شامل ۱۴ هزار قطعه مرغ زنده بیش از ۵۰ روزه بود که شب گذشته با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از دو واحد مرغداری تخلیه و برای کشتار به کشتارگاه تحویل داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج تأکید کرد: این مدیریت با همکاری دستگاه‌های نظارتی، نظارت بر بازار مرغ را تشدید کرده و با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی با هرگونه سوءاستفاده، احتکار، قاچاق، گران‌فروشی و فعالیت سوداگرانه در تمامی مراحل تولید تا توزیع بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

