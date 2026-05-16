باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت زهرا (س)، سریال «در و تخته» به تهیه‌کنندگی مسعود ملکی و نویسندگی و کارگردانی محسن امانی از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، هرشب ساعت ۲۱:۱۵ روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

«در و تخته» یک سریال ۱۱ قسمتی است که با رویکردی اجتماعی و دینی، به موضوع ازدواج به‌موقع و آسان در میان جوانان می‌پردازد و تلاش دارد ضمن روایت داستانی جذاب، به دغدغه‌های امروز خانواده‌ها و نسل جوان نیز پاسخ دهد.

این مجموعه که چهارمین اثر خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ (آرمان) از زمان جنگ رمضان به‌شمار می‌آید، جریانی تولیدی است که با هدف تمرکز بر مسائل و چالش‌های نسل جوان شکل گرفته و می‌کوشد موضوعات هویتی، فرهنگی و اجتماعی این قشر را در قالب آثار نمایشی روایت کند.

در سریال «در و تخته» جمعی از بازیگران شناخته‌شده تلویزیون حضور دارند. سید علی صالحی، نادر فلاح، آشا محرابی، امیر سهیلی، بهار نوحیان، فاطمه راد، حنانه آجرلو، پیمان نوری و مرتضی شاه‌کرم از جمله بازیگران این مجموعه هستند و محمد فیلی و شهین تسلیمی نیز در این اثر ایفای نقش کرده‌اند.

این سریال در قالب روایتی اجتماعی، به مسائل ملموس جوانان در مسیر ازدواج می‌پردازد و تلاش می‌کند با نگاهی واقع‌گرایانه و در عین حال امیدوارانه، تصویری از امکان‌پذیری تشکیل خانواده در شرایط امروز ارائه دهد.

