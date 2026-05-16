با توجه به ضرورت کاهش بودجه برای باشگاه استقلال مدیران آبی پوش در حال رایزنی با چند شرکت برای اسپانسری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ در پی شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های جاری باشگاه استقلال در آستانه فصل جدید، مدیران این باشگاه برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای جذب اسپانسر‌های تازه در دستور کار قرار داده‌اند تا بخشی از فشار‌های مالی و هزینه‌های عملیاتی تیم در فصل آینده جبران شود.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، ساختار مدیریتی باشگاه در هفته‌های اخیر جلسات متعددی را با فعالان اقتصادی و شرکت‌های بزرگ داخلی برگزار کرده و تلاش دارد با توسعه شبکه حامیان مالی، منابع درآمدی جدیدی را برای تیم فوتبال استقلال ایجاد کند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که هزینه‌های جاری باشگاه نسبت به فصل‌های گذشته افزایش یافته و مدیریت مالی آبی‌پوشان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کرده است.

با این حال مدیران استقلال امیدوارند با استفاده از ظرفیت برند این باشگاه و همچنین جایگاه گسترده هواداری آن در فوتبال ایران، بتوانند قرارداد‌های تجاری جدیدی را منعقد کرده و بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای فصل آینده را تأمین کنند. گفته می‌شود رایزنی‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد و چند گزینه جدی نیز برای همکاری در حال بررسی هستند.

از سوی دیگر، در باشگاه استقلال تأکید شده است که هدف اصلی این برنامه‌ریزی، ایجاد ثبات مالی و کاهش وابستگی به منابع مقطعی است تا تیم بتواند در فصل پیش‌رو با شرایط باثبات‌تری وارد رقابت‌های داخلی و آسیایی شود.

در مجموع، استقلال در شرایطی به دنبال تقویت پشتوانه مالی خود است که مدیریت باشگاه این موضوع را یکی از اولویت‌های اصلی برای موفقیت ورزشی در فصل آینده می‌داند و تلاش دارد با جذب اسپانسر‌های جدید، ساختار اقتصادی خود را تقویت کند.