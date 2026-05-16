باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک مطالعه جدید در استرالیا اثبات کرده است که اصلاح رژیم غذایی با کاهش مصرف چربی و افزایش مصرف غذا‌های گیاهی می‌تواند پیری بیولوژیکی را معکوس کند.

در این مطالعه، محققان در استرالیا بیش از ۱۰۰ فرد سالم ۶۵ تا ۷۵ ساله را که از بیماری‌های جدی مانند دیابت، سرطان یا بیماری کبد رنج نمی‌بردند، به مدت چهار هفته دنبال کردند. آنها ۲۰ شاخص حیاتی در بدن شرکت‌کنندگان، از جمله کلسترول، انسولین و سطح فشار خون را برای اندازه‌گیری آنچه که به عنوان "سن بیولوژیکی" شناخته می‌شود - سن مرتبط با سلامت سلولی و عملکرد‌های بدن که ممکن است با سن تقویمی متفاوت باشد - اندازه‌گیری کردند.

شرکت‌کنندگان به طور تصادفی به دو رژیم غذایی تقسیم شدند: یکی رژیم غذایی متعادل متشکل از تقریباً ۵۰٪ غذا‌های حیوانی و ۵۰٪ غذا‌های گیاهی، و دیگری رژیم غذایی نیمه گیاهی، عمدتاً گیاهی.

شرکت‌کنندگان همچنین بر اساس نسبت چربی یا کربوهیدرات در رژیم غذایی خود به زیرگروه‌هایی تقسیم شدند که امکان مقایسه تأثیر این الگو‌های غذایی مختلف بر شاخص‌های سلامت را فراهم می‌کرد.

نتایج نشان داد که یک رژیم غذایی متنوع و غنی از کربوهیدرات، بیشترین تأثیر را داشت، به طوری که شرکت‌کنندگان از نظر بیولوژیکی حدود چهار سال جوان‌تر از افرادی بودند که رژیم غذایی پرچرب داشتند. افرادی که رژیم غذایی نیمه‌گیاهی داشتند نیز از نظر بیولوژیکی حدود سه سال جوان‌تر از سایر گروه‌ها بودند.

محققان اظهار می‌کنند که این به دلیل وابستگی این رژیم‌ها به کربوهیدرات‌های پیچیده مانند غلات کامل، سبزیجات و حبوبات است که ممکن است به کاهش التهاب و بهبود سطح کلسترول کمک کند و در نتیجه خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی را کاهش دهد.

دکتر کیتلین اندروز، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه سیدنی، گفت: برای نتیجه‌گیری در مورد اینکه تغییرات خاص در رژیم غذایی باعث افزایش طول عمر می‌شود، خیلی زود است، اما نتایج، نشانه اولیه‌ای از مزایای بالقوه اصلاحات غذایی برای بزرگسالان مسن ارائه می‌دهد.

در پایان آزمایش، محققان مشاهده کردند که گروهی که رژیم غذایی پرچرب داشتند، تغییر کمی در سن بیولوژیکی نشان دادند، در حالی که گروه‌های دیگر کاهش‌های متفاوتی را تجربه کردند و بیشترین کاهش در گروه غنی از کربوهیدرات‌های پیچیده مشاهده شد.

محققان تأکید کردند که این نتایج دلگرم‌کننده، اما کوتاه‌مدت هستند و برای تأیید تأثیر این رژیم‌های غذایی بر سلامت کلی و کاهش بیماری‌های مرتبط با سن، مطالعات طولانی‌مدت بیشتری مورد نیاز است.

دکتر آلیستر سینیور، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «ما به پیگیری طولانی‌مدت نیاز داریم تا ببینیم آیا این تغییرات غذایی واقعاً می‌توانند بر بیماری‌های مرتبط با سن تأثیر بگذارند یا خیر.»

این مطالعه در مجله Aging Cell منتشر شد.

منبع: دیلی میل