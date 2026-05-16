باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - بدون شک، یکی از شاخصهای مهم پویایی اقتصاد در هر کشوری، صنعت نمایشگاهی آن است که باعث رونق تجارت، گسترش تعاملات داخلی و بینالمللی و تقویت فضای سرمایهگذاری میشود. زیرا نمایشگاهها صرفاً محلی برای معرفی کالا و خدمات نیستند، بلکه بستری برای مذاکره، عقد قراردادهای مختلف، بازاریابی و جذب مشتری به ویژه از کشورهای دیگر، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توسعه صادرات و جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی هستند. به همین دلیل، رکود، وقفه و یا بیثباتی صنعت نمایشگاهی نه تنها محدود به برگزارکنندگان و مشارکتکنندگان نیست بلکه بخش وسیعی از اقتصاد کشور را درگیر میکند.
سال ۱۴۰۴، برای بسیاری از فعالان صنعت نمایشگاهی با رکود و تعلیق و بیثباتی همراه بود؛ به طوریکه بسیاری از رویدادهایی که از قبل برنامهریزی شده بودند با تأخیر ، لغو و یا تغییر زمان مواجه شدند که زنجیره فعال در این صنعت، به طور مستقیم تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت و مشکلات بر روند این صنعت موثر بودند. زیرا صنعت نمایشگاهی بر ماهیت زمانمحور قرار دارد و هر تأخیر و تعطیلی باعث زیان اقتصادی میشود و یکی از مهمترین ضربههایی که بر این صنعت وارد شد تعطیلی طولانیمدت بود که چرخه نمایشگاهی را با اختلال روبهرو کرد و همچنان متولیان صنعت نمایشگاهی کشور نگرانیهایی برای برگزاری نمایشگاهها در سال ۱۴۰۵ دارند. زیرا سایه تحولات منطقه و آثار ناشی از جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران بر این صنعت وجود دارد و این تهدیدها و تنشها بر اقتصاد کشور سنگینی میکنند. به همین دلیل، سرمایهگذاران و بازدیدکنندگان صنعت نمایشگاهی در انتظار روشن شدن شرایط هستند. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برگزاری نمایشگاه در صورت فراهم شدن بسترهای لازم باعث میشود که تأثیرات قابل توجهی به همراه داشته باشد که میتوان به تزریق سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش رقابتپذیری صنایع داخلی، تقویت صادرات، حضور سرمایهگذاران خارجی و... اشاره کرد.
شرکت نمایشگاههای بینالمللی درمورد مشکلات صنعت نمایشگاه در این مدت اعلام کرده است که سال ۱۴۰۴، یکی از بدترین سالها برای صنف برگزارکننده، سایتدار، رسانه و غرفهساز بوده است و چالش سخت برگزاری نمایشگاه در امنیت و آرامش همچنان ادامه دارد و معلوم نیست که سال ۱۴۰۵، رکورد بدترین دوره نمایشگاهی را از سال قبل بگیرد یا خیر؟!
شرکت نمایشگاههای بینالمللی تأکید کرده است که صنعت نمایشگاهی پس از حدود ۱۳۰ روز تعطیلی مداوم، قرار است از خرداد ماه به چرخه حیات بازگردد. البته برپایی نمایشگاه در شرایط فعلی موافقان و مخالفان خاص خودش را دارد، امّا نگاهی سرانگشتی به نقطه نظرات مطرح شده در طول یکی دو هفته اخیر نشان میدهد که در حال حاضر، بخش عمده فعالان این عرصه پس از ۴ ماه بلاتکلیفی ترجیح میدهند به کسب و کار اصلی خود بازگردند.
به گفته این شرکت نمایشگاههای بینالمللی، در شرایطی که برخی برگزارکنندگان استانی، فعالیتهای خود را آغاز کردند، چشمها به تقویم نمایشگاهی تهران دوخته شده و شروع رسمی رویدادها در تهران مورد توجه است.
همه با هم برای برپایی نمایشگاه ایرانپروژه ۱۴۰۵
گفته میشود که قرار است در تاریخ ۱۰ خرداد ماه، به همت شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و با مجوز شورای تأمین، همایش و نمایشگاه دو روزه «ایرانپروژه» به عنوان رویداد پیش برنده نمایشگاهها در تهران کلید بخورد؛ عنوانی که سال قبل با شکل و شمایلی مشابه تحت عنوان «ایران زیرساخت» و دقیقاً پس از پایان جنگ تحمیلی اسرائیل علیه کشورمان برگزار شد.
تفاوت ایرانپروژه با رویداد قبلی در میزان مشارکت بخش خصوصی است.
در نمایشگاه ایران زیرساخت، ۳ یا ۴ برگزارکننده مشارکت داشتند امّا در نمایشگاه امسال قرار است بیش از ۳۰ برگزارکننده بخش خصوصی از ظرفیتهای خود برای رونق گرفتن این رویداد دو روزه استفاده کنند.
گفتنی است که هیئت مدیره انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای ایران، گروه کالای این نمایشگاه را شامل تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و معدنی، فناوری و اطلاعات، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آب و برق، صنعت ساختمان، حمل و نقل و لجستیک، کشاورزی و مواد غذایی، دارویی و بهداشتی، فلزات و فولاد، نساجی و پوشاک و صنعت مالی عنوان کرده است.
بنابر پیشبینیهای انجام شده و به امید اجرای موفق ایرانپروژه قرار است در هفته پایانی خرداد ماه شاهد برگزاری دو رویداد بزرگ ایران اگروفود در حوزه صنایع غذایی و ایران بیوتی در زمینه آرایشی و بهداشتی باشیم.
پرواضح است که روشن شدن چراغ نمایشگاههای مختلف در کشور میتواند به توسعه و رونق اقتصادی کشور کمک بسیاری کند و بارقهای از امید را در دل فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی روشن کند.