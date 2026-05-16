باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر کاتولیک‌های جهان، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را ناعادلانه خواند و تاکید کرد که این جنگ «هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.»

پاپ لئو شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان در اظهاراتی در جمع خبرنگاران گفت که از تمام انسان‌هایی که حسن نیت دارند، می‌خواهد که با جنگ، جنگی که اکثریت می‌گویند ناعادلانه است و همچنان موجب تشدید تنش می‌شود و هیچ مشکلی را نیز حل نمی‌کند، مخالفت کنند.

او ادامه داد: در حقیقت، اکنون با بحران اقتصادی جهانی رو‌به‌رو هستیم، وضعیت بحرانی انرژی در خاورمیانه که که با بی‌ثباتی مواجه است، وضعیتی که موجب دشمنی بیشتر در دنیا می‌شود.

پاپ همچنین بر لزوم بازگشت به دیپلماسی تاکید کرد و گفت: بنابراین، بیایید به میز (مذاکره) بازگردیم و از طریق صلح‌آمیز به دنبال راه‌حل باشیم.

رهبر کلیسای کاتولیک در ادامه به کودکان بیشمار و بزرگسالان قربانی جنگ و کسانی که به نحوی از جنگ آسیب می‌بینند، اشاره کرد و افزود: به یاد داشته باشیم که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی خلاف قوانین بین‌المللی است، در حالی‌که ما باید به دنبال صلح باشیم.

وی تصریح کرد: من از مردم تمام کشور‌های درگیر می‌خواهم که از سران سیاسی، مقامات خود و اعضای کنگره بخواهند که به جنگ پایان دهند و برای صلح تلاش کنند.

