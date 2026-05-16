در دوران جنگ تحمیلی سوم سازمان داوطلبان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر از هموطنان خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلالاحمر گفت: همزمان با "هفته هلالاحمر" از گروه متخصصان داوطلب شبکه هلالیتا و فعالان و دستاندرکاران پویش موفق «پرسش از شما، پاسخ از ما» که در ایام حساس جنگ، به همت معاونت پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان برگزار گردید، تقدیر به عمل آمد.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر با اشاره به اهمیت این رویداد، آن را الگویی موفق از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در دوران پرتلاطم جنگ برشمرد و گفت: این پویش که با هدف اصلی ایجاد فضایی برای طرح پرسشها و رفع ابهامات شهروندان در شرایط بحرانی جنگ راهاندازی شده بود، توانست با جلب مشارکت فعالانه ۱۱۵ نفر از پزشکان، روانشناسان، امدادگران، آموزیاران و سایر متخصصان داوطلب سازمان جوانان هلالاحمر خدماتی شایسته را به جامعه ارائه دهد.
وی تصریح کرد: طی مدت زمان اجرای این پویش، قریب به ۱۱ هزار نفر از هموطنان توانستند با طرح مشکلات و دغدغههای خود، پاسخهای تخصصی و راهنماییهای لازم را از سوی کارشناسان داوطلب به صورت برخط و شبانه روزی دریافت نمایند که این اقدام، نقش بسزایی در کاهش نگرانیها و تقویت روحیه امید در میان اقشار مختلف جامعه ایفا کرد.
افشار افزود: این پویش که با تکیه بر ظرفیت داوطلبان و با استفاده از بسترهای ارتباطی نوین شکل گرفت، نمونهای بارز از همبستگی و آمادگی سازمان جوانان هلالاحمر برای خدمترسانی در تمامی شرایط، بهویژه در شرایط بحرانی است.
شایان ذکر است با اهدای لوح و هدایایی از زحمات بیشائبه این عزیزان تقدیر به عمل آمد.