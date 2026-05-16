گوگل از ویژگی جدیدی تحت عنوان «نقطه مکث» برای مهار اعتیاد به وبگردی رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوگل از مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌ها و محصولات جدید رونمایی کرده است که مهم‌ترین آنها ویژگی‌ای برای مهار وبگردی اجباری اخبار منفی با تشویق کاربران به مکث و تأمل قبل از باز کردن برنامه‌های خاص است.

این شرکت این ویژگی جدید را «نقطه مکث» نامگذاری کرده است، ابزاری که به کاربران امکان می‌دهد برنامه‌های خاصی را انتخاب کنند و قبل از باز کردن آنها، یک شمارش معکوس ۱۰ ثانیه‌ای نمایش دهند. در این مدت، از کاربران خواسته می‌شود تا در نظر بگیرند که چرا برنامه را باز می‌کنند تا استفاده تکانشی یا بیش از حد را کاهش دهند.

گوگل توضیح داده است که در طول مکث، کاربران می‌توانند یک تمرین تنفس کوتاه انجام دهند، یک تایمر تنظیم کنند تا از صرف زمان زیاد برای وبگردی جلوگیری کنند، عکس‌های مورد علاقه خود را مشاهده کنند یا به برنامه‌های جایگزین مانند برنامه‌های کتاب صوتی تغییر دهند.

این شرکت توضیح داد که کنترل‌های فعلی، مانند تایمر‌های استفاده از برنامه یا مسدود کردن کامل برنامه‌ها، همیشه مناسب نیستند و افزود که برخی از کاربران به یک «راه حل میانی» نیاز دارند که امکان استفاده آگاهانه و عمدی از برنامه را فراهم کند.

کاربران می‌توانند این ویژگی را در برنامه‌های انتخابی خود فعال کنند، اما غیرفعال کردن آن آسان نخواهد بود، زیرا نیاز به راه‌اندازی مجدد گوشی دارد. این شرکت می‌گوید این به کاربران فرصت بیشتری می‌دهد تا قبل از غیرفعال کردن ابزار فکر کنند.

در همان به‌روزرسانی، گوگل همچنین از یک کروم‌بوک جدید به نام «گوگل‌بوک» رونمایی کرد که اساساً مبتنی بر پلتفرم هوش مصنوعی Gemini است.

این شرکت اعلام کرد که این دستگاه جدید نشان‌دهنده «بازطراحی» لپ‌تاپ‌ها است و از سیستم عامل سنتی به یک سیستم هوشمند کاملاً یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت می‌کند.

گوگل افزود: «بیش از ۱۵ سال پیش، ما کروم‌بوک‌هایی را معرفی کردیم که برای دنیایی با اولویت ابری طراحی شده بودند. امروز، ما فرصتی را می‌بینیم تا با توجه به تکامل سیستم‌های هوشمند، مفهوم لپ‌تاپ‌ها را دوباره بررسی کنیم.»

منبع: ایندیپندنت