باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - کامل داوودی رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، امروز در نشست رسانه‌ای از راه‌اندازی سامانه «فواد» در استان قم به عنوان دهمین استان کشور خبر داد و گفت: این سامانه نخستین بار در سال ۱۴۰۴ در استان قزوین راه‌اندازی شد و طی یک تا دو ماه آینده تمام استان‌های کشور به آن متصل خواهند شد.

پیگیری فوریت‌های اداری در کمتر از سه ساعت

او ب اشاره به اینکه در این سامانه، هرگونه بی‌نظمی، کم‌کاری و خدمت بی‌کیفیت ظرف کمتر از سه ساعت پیگیری می‌شود، تصریح کرد: بر اساس داده‌های علمی، ۸۵ درصد از شهروندان از نحوه ارائه خدمات شکایت داشته‌اند و نظام اداری کشور نیازمند شفافیت بیشتر است.

دسترسی آسان با تلفن همراه و کیوآر کد

رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریت‌های اداری با اشاره به راه‌اندازی وب‌سایت و سامانه ۱۲۸ و همچنین کیوآر کد، افزود: شهروندان با موبایل خود به راحتی می‌توانند به این سامانه دسترسی داشته باشند و شکایات خود را ثبت کنند. همچنین در آینده، ایرانیان خارج از کشور می‌توانند از طریق سامانه وزارت خارجه مشکلات خود را پیگیری کنند.

قابلیت چت‌بات و رسیدگی آنی

او با بیان اینکه امکان استفاده از چت‌بات هوشمند در این سامانه پیش‌بینی شده است، گفت: فوریت‌های اداری با رسیدگی آنی از طریق خط ملی ۱۲۸، از شکایت تا رسیدگی در کمتر از سه ساعت انجام می‌شود.

اصلاح فرایندهای اداری کار ویژه سامانه فواد

رئیس مرکز بازرسی، نظارت و فوریت‌های اداری با اشاره به اینکه رتبه سوم شکایات مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: کار ویژه این سامانه، اصلاح فرایندهاست. کیفیت ۴۶۰۰ خدمت دستگاه‌های اجرایی در این سامانه بررسی می‌شود و گزارش ماهانه به مسئولان و وزرا ارائه خواهد شد.

ثبت بیش از ۱۳ هزار شکایت در استان‌ها در سامانه فواد

او با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۳ هزار شکایت در استان‌ها در این سامانه ثبت شده است، افزود: در آینده، تیم‌های بازرسی به صورت نامحسوس از دستگاه‌های اجرایی بازدید خواهند کرد تا در جریان مشکلات مردمی قرار گیرند.

اتصال قم به سامانه سراسری «فواد»؛ گامی برای تحول نظام اداری

محمد شاکرآرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم هم در این نشست در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از راه‌اندازی سامانه «۱۲۸» با عنوان «فوریت‌های اداری» خبر داد و گفت: این سامانه با هدف کاهش فاصله بین شنیدن مشکل شهروندان تا پیگیری و رفع آن طراحی شده است و نقش اساسی در شفافیت خدمات اداری و حفظ کرامت شهروندان بدون معطلی ایفا خواهد کرد.

قم؛ دهمین استان متصل به سامانه سراسری «فواد»

شاکرآرانی با اشاره به اینکه استان قم دهمین استان کشور است که به سامانه سراسری «فواد» متصل می‌شود، تصریح کرد: این اقدام گامی مؤثر در جهت تحقق نظام اداری کارآمد و پاسخگو است.

او افزود: «سامانه نوین فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) با هدف تسریع در رسیدگی به امور اداری شهروندان و ارتقای سطح رضایت عمومی طراحی شده است.

او در ادامه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:سامانه فواد ۱۲۸ فرآیند رسیدگی به امور را شفاف‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر ساخته و از اتلاف وقت و سردرگمی مراجعین جلوگیری خواهد کرد.

شاکر آرانی گفت:شهروندان از طریق تماس با شماره ۱۲۸ می‌توانند، هرگونه رفتار و شرایط خلاف احترام، عدالت و کرامت انسانی در ارائه خدمت،عدم استمرار در ارائه خدمت یا نبود اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به قوانین و مقررات مربوطه؛اطلاع‌رسانی ناقص یا غیرشفاف درباره فرایندها، زمان‌بندی‌ها و مسئولیت دستگاه‌ها و هدررفت انرژی و منابع در فرآیند‌های اجرایی ادارات گزارش نمایند.