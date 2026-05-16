اگر عبارت «جهیزیه مختصر و مفید» را جستجو کرده‌اید، احتمالاً از خواندن لیست‌های طولانی و تکراری خسته شده‌اید و می‌خواهید سریع ببینید واقعاً به چه وسایلی نیاز دارید. شاید هم خانه شما گنجایش انباشتن دهها قابلمه و بشقاب اضافه را ندارد، یا به سادگی حوصله وسایل بی‌استفاده را ندارید. این مقاله برای کسی نوشته شده که می‌داند زندگی مشترک با هشت قابلمه هم‌اندازه بهتر نمی‌شود، ترجیح می‌دهد هزینه را صرف سفر یا پس‌انداز کند تا خرید ست‌های تجملی، و از شلوغی و انباشت وسیله بیزار است. در این مقاله فقط وسایل ضروری ماه اول را می‌بینید؛ هیچ چیز اضافه‌ای وجود ندارد.

لیست جهیزیه مختصر و مفید (24قلم اصلی)

آشپزخانه (۸ قلم)

۲ عدد قابلمه (یکی متوسط، یکی بزرگ)

۱ عدد تابه (نچسب و سایز متوسط)

۱ عدد قوری (استیل یا شیشه‌ای)

۱ عدد کتری

۴ دست بشقاب، لیوان، قاشق و چنگال (همه ساده و یکدست)

۱ عدد آبکش

۱ عدد تخته گوشت (قابل شستشو)

۱ عدد سطل زباله کوچک

اتاق خواب (4 قلم)

۱ جفت تشک و بالش (کیفیت تشک مهم‌تر از هر چیز دیگر است)

۲ ست ملحفه و رو بالشی (یکی زاپاس)

۱ عدد پتو یا لحاف (متناسب با فصل)

۱ تخته فرش کوچک (جلوی تخت یا برای نشستن روی زمین)

پذیرایی و نشیمن

فرش پذیرایی

مبل

تلویزیون

حمام و نظافت (۵ قلم)

۲ عدد حوله حمام

۲ عدد حوله دستی

۱ عدد جارو و خاک انداز

۱ عدد تی دسته بلند (همراه با تی خشک‌کن)

۱ عدد سبد لباس کثیف

لوازم برقی (۴ قلم)

یخچال

اجاق گاز

ماشین لباسشویی

اتو

نکات مهم هنگام خرید جهیزیه عروس

در مسیر خرید جهیزیه مختصر و مفید، چند تله بزرگ وجود دارد که اگر مواظب نباشید، همان‌طور بی‌آنکه بفهمید خانه‌تان را پر از وسایل بلااستفاده می‌کنید.

اول: هرگز چند ست قابلمه هم اندازه نخرید؛ یک قابلمه متوسط برای خورش و یک قابلمه بزرگ برای ماکارونی یا آش کافی است و باقی فقط قفسه را اشغال می‌کند.

دوم: قبل از انتخاب مبل و فرش عروس، سراغ اکسسوری و وسایل تزئینی نروید؛ چون هیچ‌کس نمی‌داند تابلویی به رنگ زرد با مبل سبز بعداً چه شکلی می‌شود.

سوم: خرید کریستال و ظروف شیشه‌ای زیاد را فراموش کنید؛ مگر اینکه بخواهید خانه تبدیل به موزه شود و هر بار مهمانی نگران شکستن ظرف‌ها باشید.

چهارم: به سمت لوازم برقی تک‌کاربرد مثل ساندویچ‌ساز، ماست‌ساز یا دونات‌پز نروید؛ این وسایل بعد از دو بار استفاده در کمد خاک می‌خورند.

پنجم: اینکه ست ۴۸ تکه بشقاب و قاشق برای رستوران است نه برای خانه دو نفره؛ چهار دست کامل کافی است و مهمان هم که بیاید، با همان چهار دست مهمانی می‌شود.

ششم: وسایل فانتزی آشپزخانه مثل نمک‌دان‌های عروسکی یا دستمال حوله‌ای قلاب‌دار فقط ظاهراً زیبا هستند و عملاً بی‌کاربرد. و آخر اینکه چند مدل رومیزی و پرده اضافه نخرید؛ یک مدل ساده و قابلیت شستشو کافی است، باقی پول را برای سفر یا پس‌انداز کنار بگذارید. خلاصه اینکه هر چیزی را که شک دارید «شاید به درد بخورد»، نخرید. زندگی مشترک را ساده شروع کنید و بعداً خودتان متوجه می‌شوید واقعاً به چه چیزهایی نیاز دارید.

چطور تشخیص دهیم یک وسیله واقعاً «ضروری و مفید» است؟

بهترین راه برای اینکه وسوسه نشوید وسایل اضافه بخرید، این است که قانون «یک ماه صبر» را اجرا کنید: هر وسیله‌ای که ضرورت فوری ندارد (مثل دستگاه ساندویچ‌ساز، غذاساز یا سرویس کریسال)، حداقل یک ماه از شروع زندگی مشترک صبر کنید تا ببینید واقعاً به آن نیاز پیدا می‌کنید یا نه. در این یک ماه، هرگاه خواستید چیزی بخرید، فقط یک سوال طلایی از خودتان بپرسید: «آیا این وسیله را هفته‌ای حداقل یک بار استفاده می‌کنم؟» اگر پاسخ «نه» بود یا تردید داشتید، یعنی آن وسیله ضروری نیست و فقط قفسه آشپزخانه یا کمد شما را پر می‌کند. با همین دو ترفند ساده (قانون یک ماه صبر + سوال هفتگی) نود درصد وسایل بی‌استفاده را از جهیزیه خود حذف خواهید کرد و هیچ پشیمانی هم نخواهید داشت.

جایگزین جهیزیه: آیا بهتر است پول را طلا بخریم یا سفر برویم؟

سه راه برای خرج کردن پول پیش از شروع زندگی مشترک وجود دارد: خرید وسایل خانه، خرید طلا، یا ساختن خاطره با سفر. هیچکدام اشتباه نیست، اما باید بدانید هرکدام برای چه کسی مفید است. اگر خانه کوچک است و خانواده‌ها اصرار به «دست‌پر کردن خانه» دارند، همان جهیزیه مختصر ۲۱ قلمی بهترین انتخاب است. اگر پدر و مادرها انعطاف دارند و شما هم جای امن برای نگهداری طلا دارید، طلا بخرید؛ ارزشش حفظ می‌شود، بعداً اگر واقعاً به قابلمه نیاز داشتید، می‌فروشید و می‌خرید. اما اگر هیچ فشاری از بیرون ندارید و هر دو نفر اهل تجربه‌اید، به جای وسایل اضافه، یک سفر بروید. وسایل خانه را ماه اول و دوم و سوم کم‌کم می‌شود خرید. خاطره سفر ماه عسل را هیچ قابلمه و بشقابی برایتان نمی‌سازد.