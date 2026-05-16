باشگاه خبرنگاران جوان - اسحاق ابراهیمی در نشست با رییس هیات‌های مذهبی استان فارس با بیان اینکه بیش از ۲۰۰۰ نفر مجرم غیر عمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند که در وقوع جرم انگیزه عمد و مجرمانه نداشته‌اند، بر ضرورت مشارکت بیش از پیش نهاد‌های مذهبی - اجتماعی مردمی برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تاکید کرد.

او با اشاره به قرار گرفتن ماه رمضان گذشته در شرایط جنگی و عدم امکان برگزاری جشن‌های گلریزان، گفت: به سبب شرایط مختلف فرد ناخواسته و بدون انگیزه مجرمانه تحت عنوان جرم غیر عمد به زندان افتاده است، اما اگر به آنان کمک نشود و موجبات آزادی آنان با کمک‌های لازم فراهم نگردد، زندگی این افراد از هم می‌پاشد و جبران خسارت‌های آن بسیار دشوار می‌شود، از اینرو در تلاش هستیم که با به میدان آوردن مشاغل و اصناف مختلف زمینه حضور و یاری رساندن به این اقشار را توسط مردم عزیز و پر مهر فراهم سازیم.

رضا محمدیان رییس هیات‌های مذهبی استان فارس هم با تاکید بر ضرورت کمک به زندانیان جرایم غیر عمد، از این رویکرد و حرکت بعنوان یک فعل حسنه و ارزشمند یاد کرد.

او گفت: قطعا هیات‌های مذهبی با همه ظرفیت و به ویژه با پشتیبانی و مشارکت مردم عزیزی که این روز‌ها در میدان دفاع از انقلاب و کشور حاظر به کارند، به یاری زندانیان جرایم غیر عمد خواهد آمد.

محمدیان با اشاره به منویات رهبری معظم انقلاب پیرامون ضرورت مساوات و یاری رساندن مردم به یکدیگر در این شرایط خاص کشور تصریح کرد: کمک به ستاد دیه از مصادیق این نوع کمکهاست و ما علاوه بر ظرفیت هیات‌های مذهبی، از کمک دانش آموزان مانند طرح یک قلک زندگی که در سنوات گذشته هم انجام شد برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استفاده خواهیم کرد.

منبع: ستاد دیه فارس