رییس ستاد دیه فارس با اشاره به نگهداری بیش از ۲۰۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های فارس، بر ضرورت مشارکت گسترده‌تر نهادهای مذهبی و مردمی برای کمک به آزادی این زندانیان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسحاق ابراهیمی در نشست با رییس هیات‌های مذهبی استان فارس با بیان اینکه بیش از ۲۰۰۰ نفر مجرم غیر عمد در زندان‌های استان نگهداری می‌شوند که در وقوع جرم انگیزه عمد و مجرمانه نداشته‌اند، بر ضرورت مشارکت بیش از پیش نهاد‌های مذهبی - اجتماعی مردمی برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تاکید کرد.

او با اشاره به قرار گرفتن ماه رمضان گذشته در شرایط جنگی و عدم امکان برگزاری جشن‌های گلریزان، گفت: به سبب شرایط مختلف فرد ناخواسته و بدون انگیزه مجرمانه تحت عنوان جرم غیر عمد به زندان افتاده است، اما اگر به آنان کمک نشود و موجبات آزادی آنان با کمک‌های لازم فراهم نگردد، زندگی این افراد از هم می‌پاشد و جبران خسارت‌های آن بسیار دشوار می‌شود، از اینرو در تلاش هستیم که با به میدان آوردن مشاغل و اصناف مختلف زمینه حضور و یاری رساندن به این اقشار را توسط مردم عزیز و پر مهر فراهم سازیم.

رضا محمدیان رییس هیات‌های مذهبی استان فارس هم با تاکید بر ضرورت کمک به زندانیان جرایم غیر عمد، از این رویکرد و حرکت بعنوان یک فعل حسنه و ارزشمند یاد کرد.

او گفت: قطعا هیات‌های مذهبی با همه ظرفیت و به ویژه با پشتیبانی و مشارکت مردم عزیزی که این روز‌ها در میدان دفاع از انقلاب و کشور حاظر به کارند، به یاری زندانیان جرایم غیر عمد خواهد آمد.

محمدیان با اشاره به منویات رهبری معظم انقلاب پیرامون ضرورت مساوات و یاری رساندن مردم به یکدیگر در این شرایط خاص کشور تصریح کرد: کمک به ستاد دیه از مصادیق این نوع کمکهاست و ما علاوه بر ظرفیت هیات‌های مذهبی، از کمک دانش آموزان مانند طرح یک قلک زندگی که در سنوات گذشته هم انجام شد برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استفاده خواهیم کرد.

منبع: ستاد دیه فارس

برچسب ها: ستاد دیه فارس ، زندان‌های فارس ، هیات‌های مذهبی
خبرهای مرتبط
بانوی خیر تهرانی، زمینه آزادی دو زندانی در شیراز را فراهم کرد
۴۱۵ زندانی فارس آزاد شدند
رسیدگی به ۳۷ پرونده زندانیان جرائم غیرعمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
آخرین اخبار
کمک‌های مردم فارس از حرم شاهچراغ (ع) راهی جبهه‌های جنوب شد
تخصیص ۸۲۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه برای حمایت از مرغداران فارس
تداوم شتاب توسعه شهری در شیراز با اجرای ۱۸۵۰ پروژه و آغاز طرح «هشت‌بهشت»
نگرانی از گسترش قرارداد‌های عادی در معاملات ملکی
برخورد با ۴۰ مورد احتکار و گرانفروشی در فارس
۹۵ درصد ارتباطات استان فارس بر بستر فیبر نوری است
ملت ایران سربلند از چهل روز مقاومت بیرون آمد
هیات‌های مذهبی فارس به یاری ستاد دیه استان می‌آیند
طرح دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها در حال اجراست
۷۴ میلیارد ریال تخفیف انشعاب برق برای خانواده‌های پرجمعیت در فارس
کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال فارس
دانشگاه صنعتی شیراز مجری سامانه هوشمند بازار مرغ فارس
گرانفروشان فارس ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند/پلمب ۳۵ واحد صنفی
فرصت تحصیل رایگان در ارشد علوم قرآنی برای طلاب
تولید سالانه ۳۰۰ میلیون قطعه نشا در مرودشت/ صادرات نشای مرودشت به استان‌های همجوار
تخلف ۱۲ شرکت حمل‌ونقل در فارس
انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در شیراز
انسداد ۹۶ چاه غیرمجاز و توقیف ۶۷ دستگاه حفاری در شیراز
تصادف مینی بوس و پژو پارس در محور فیروزآباد - شیراز
عطرافشانی قبور شهدای دانش آموز و معلم میناب با ۱۶۸ شیشه گلاب میمند فارس
یک فوتی و ۴ مصدوم در پی واژگونی پژو پارس در سورمق