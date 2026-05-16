باشگاه خبرنگاران جوان - حامد علامتی گفت: دو کوله‌پشتی متعلق به دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که نماد مظلومیت کودکان در یکی از تلخ‌ترین حوادث اخیر هستند، با هدف بازتاب جهانی این جنایت، در قالب «کاروان روایت شکست ۲۰ ساله» راهی سازمان ملل و موزه آن شدند.

او خاطرنشان کرد: در پی بمباران مدرسه شجره طیبه میناب که به شهادت بیش از ۱۶۸ کودک و معلم انجامید، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دست به اقدامی نمادین زد تا صدای کودکان قربانی‌شده را فراتر از مرز‌ها ببرد. در این اقدام، دو کوله‌پشتی متعلق به «معین زینعلی» و «محمد شهدوستی» دانش‌آموزان شهید این مدرسه، با هماهنگی خانواده‌هایشان به سازمان ملل و موزه آن ارسال شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری افزود: کوله‌پشتی نمادی از زندگی روزمره و معصومیت کودکانی است که هر روز کتاب و دفترهایشان را در آن می‌گذاشتند و راهی مدرسه می‌شدند. اکنون یکی از این کوله‌پشتی‌ها، راهی مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک و دیگری به موزه سازمان ملل در وین شده‌اند.

یادآوری می‌شود این کوله‌پشتی‌ها از طریق اسدالله اشراق‌جهرمی سفیر ایران در اتریش به موزه سازمان ملل در وین و مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک ارسال شد.

منبع: روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش