باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی در آیین افتتاح پروژههای بهداشتی و درمانی که امروز (۲۶ اردیبهشت) برگزار شد، اظهار کرد: ملت ایران در دوران جنگ سربلند بود و با اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کرد. کرامت مردم میبایست حفظ شود و حوزه بهداشت از حوزههایی است که کرامت مردم در آن حفظ میشود.
او درباره ضرورت توجه به حوزه سلامت تصریح کرد: سلامت از حوزه بهداشت آغاز میشود، براین اساس، نظام سلامت میبایست در مسیری قرار گیرد که تمام خدمات به درستی سامان یابد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کانون توجه رئیسجمهور است، افزود: رئیسجمهور، ساماندهی برنامه پزشکی خانواده را پیگیری میکند؛ این برنامه میبایست براساس مسائل علمی پیادهسازی شود. وزارت بهداشت، رویکرد خود را در ۶۴ شهرستان به سمت سطوح ۲ و ۳ پیش میبرد.
ظفرقندی درباره توسعه طرحهای بهداشتی و درمانی اظهار کرد: وزارت بهداشت در راستای حفظ اقتدار ایران از توسعه طرحهای بهداشتی و درمانی در شرایط جنگی کوتاه نیامد.
او ادامه داد: بسیاری از کشورها، اگر به یک دهم مشکلات ما در جنگ مبتلا شوند، بسیاری از خدمات بهداشتی نظیر واکسیناسیون را تعطیل میکنند. این در حالی است که بسیاری از خدمات در کشور انجام میشود.
افتتاح ۱۶۰ طرح در حوزه بهداشت
وزیر بهداشت در پایان گفت: امروز، ۱۶۰ طرح در حوزه بهداشت و چند طرح در حوزه درمان و ۱۰ طرح در حوزه سلامت روان افتتاح میشود. ما بیش از ۱۰۰ مرکز سراج (سلامت روانی، اجتماعی جامعه) در کشور داریم و هدفگذاری کردهایم تعداد آنها را به ۳۰۰ مرکز برسانیم.