دادستان تهران از وصول ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی اظهار کرد: در سال گذشته و با پیگیری و هماهنگی این دادستانی با سازمان امور مالیاتی کشور، برای نخستین بار اعمال مقررات موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد وصول معوقات مالیاتی شرکت‌های بدهکار پس از کسر بدهی‌های بانکی در اولویت قرار گیرد. 

صالحی یادآور شد: متعاقب هماهنگی‌های بعمل آمده بین نمایندگان دادستانی تهران، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بانک‌های عامل، دستورات قضایی لازم صادر و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش پس از کسر بدهی اسناد رهنی وصول شد.

 دادستان تهران توضیح داد: شرکت‌های وابسته به گروه دبش پیش از اجرای این حکم، جمعاً به مبلغ بیش از ۸۳ هزارمیلیارد ریال بدهی مالیاتی داشتند و بانک‌های عامل با رجوع به استنباط‌های حقوقی از اجرای نص قانون طفره می‌رفتند، اما با پیگیری‌های انجام شده علاوه بر وصولی یادشده، دستور بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی مورد رهن دیگر صادر شده و عملیات وصول اصل و جرایم مالیاتی، پس از کسر بدهی مربوط به اسناد رهنی و حقوق کارگری، در دست اقدام است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: دادستان تهران ، دبش
خبرهای مرتبط
صالحی: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادسرای تهران فعال است
نظارت جدی دادستانی تهران بر ایمنی ساختمان‌ها
تاکید دادستان تهران بر برخورد قاطع و سریع با سارقین و مجرمان خشن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
۲۵ میلیارد تومان.....چقدر زیاد!!!!!
بابا پول رینگ و لاستیک یک چرخ خودرو آقازاده دبش هم نیست.
۰
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
هزاران میلیارد بالا کشیدن حالا ۲۵ تومن رو پس دادند ، عالیه عدالت اجرا شد.
۱
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵
چند گرم طلا ؟
۱
۳۴
پاسخ دادن
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
آخرین اخبار
جزئیات افزایش حقوق و طرح متناسب‌سازی مستمری‌بگیران + فیلم
همراهی سازمان حج و زیارت با پویش «ولیمه مهربانی حجاج»
حبس در انتظار مخدوش‌کنندگان پلاک؛ آغاز طرح ضربتی پلیس در تهران
آغاز اجرای طرح ساماندهی سواحل در ۷ استان
حمایت ویژه از ۱۰۰۰ واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۷ امروز یکطرفه می‌شود
قدردانی معاون اول رئیس جمهور از اقدامات بنیاد شهید در جنگ تحمیلی رمضان
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش وصول شد
مشاوره روان هلال احمر به ۱۱ هزار نفر در روز‌های جنگ
نصب تندیس شهید چمران در غربی‌ترین نقطه منطقه یک+ فیلم
فعال‌سازی ظرفیت مردمی برای حمایت ازسالمندان
انتشار اخبار دروغ برای کسب سود مالی
خبر خوب برای کسبه بازار جنت/ پرداخت تسهیلات یک میلیاردی قطعی است
اتوبوس و مترو رایگان در تهران تمدید نمی‌شود
دستور رئیس پلیس راهور برای پیگیری ویژه وضعیت سربازی که ۱۴ سال در کماست
کاهش تلفات مسمومیت با گاز در سال ۱۴۰۴
عرفات و منا چشم‌انتظار زائران ایرانی
وضعیت ترافیکی خیابان‌ها و معابر پایتخت در اولین روز هفته
فراخوان مشمولان متولد۱۳۸۷ جهت تعیین تکلیف خدمت وظیفه عمومی
آخرین وضعیت اجرای خط ۱۰ و ۱۱ مترو
محاکمه پسر به خاطر قتل مزاحم دختر