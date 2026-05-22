مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت:براساس آمار سازمان هواشناسی متوسط بارش سال آبی جاری ۲۲۰ میلی متر است که ۵ درصد نسبت به میانگین ۵۷ ساله کشور بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آمار سازمان هواشناسی متوسط بارش سال آبی جاری ۲۲۰ میلی متر است که ۵ درصد نسبت به میانگین ۵۷ ساله کشور بیشتر است و برمبنای متوسط بارش سال آبی نرمال و کمی بالاتر از نرمال داریم.

به گفته وی، بارش به طور همگن در کشور توزیع نشد که این امر بدلیل شرایط قلیمی خشک و نیمه خشک کشور است و از طرفی یک سوم بارش جهانی داریم که همین میزان بارش همگن و متوازن نیست.

هدایتی ادامه داد: در استان های تهران، البرز، قزوین و برخی دیگر از استان ها منفی ۲۵ درصد نسبت به متوسط ۵۷ ساله بارش کمتری دریافت کردند و نوع بارش در این استان ها از نوع برف و باران های موثر که ایجاد روان آب سطحی کنند یا در پشت روان آب ذخیره کنند، نداشتیم؛ بنابراین در این استان ها چالشی در تامین آب خواهیم داشت که به نظر می رسد دستگاه متولی در این حوزه باید سعی و تلاش خود را در جهت تامین داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه کشت بهاره در کل کشور مناسب است، افزود: در استان های غربی و شمال غرب بدلیل شرایط اقلیمی مناسب، کشت بهاره مطلوب است و با توجه به آنکه نیمی از منابع آبی زیرزمینی که در کل نیازمند حامل انرژی و برق هستند، از این رو بر مبنای تجربه ۵ سال اخیر با شروع فصل گرم سال با مصرف بالای دستگاه برودتی روبرو هستیم که در نهایت بدلیل مصرف بالای برق با ناترازی روبرو خواهیم شد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق آبی در کشور داریم، از این‌ جهت وضعیت مناسب است به طوریکه سدهایی برای تولید برق آبی استفاده می شود، وضعیت خوبی دارند و محدودیت تولید برق آبی کمتر است که براین اساس در پیک مصرف ۱۵ درصد مصرف برق از این منبع تامین می شود.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه احتمال ناترازی برق از خرداد تا شهریور وجود دارد، افزود: این موضوع خسارت هایی به بخش کشاورزی وارد خواهد کرد، از این جهت پیش بینی هایی در جهت تامین الگوی کشت داشتیم به طوریکه درصد قابل توجهی از کشاورزان از الگوی کشت استفاده می کنند که به جهت مصرف آب و طول دوره کشت، نیاز کمتری به آب دارند.

وی گفت: براساس هماهنگی وزارت جهاد با برق و انرژی وزارت نیرو در این ناترازی ها هماهنگی بهتری خواهیم داشت و به نوعی کشاورزانی که نیاز آبی قابل توجهی دارند، از طریق استانداری و کارگروه سازگاری با کم آبی استان ها برنامه ریزی قطعی به نحوی پیش ببرند که کمترین خسارت را داشته باشد و از طرفی همکاری هایی در سنوات اخیر با معاونت انرژی های تجدید پذیر و پنل های خورشیدی و بادی داشتیم که بصورت پایلوت در کشور این کار را پیش می بریم و بنابر پیش بینی های دولت برای کاهش ناترازی انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت امیدواریم امسال با ناترازی روبرو نشویم.

برچسب ها: بخش کشاورزی ، منابع آبی
خبرهای مرتبط
کشاورزان مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهند
سامانه‌های نوین آبیاری مرهمی برای تنش آبی
۱۰۰ درصد لوازم و تجهیزات سامانه‌های نوین آبیاری تولید داخل است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
ارائه خدمات هلدینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
آخرین اخبار
تمدید ورود موقت خودروهای سواری از کشورهای حاشیه خلیج فارس تا پایان تیر
صرفه‌جویی ۱۰۰۰ مگاواتی در مصرف برق با اجرای مگاپروژه‌های بهینه‌سازی مصرف وزارت نیرو
پرمصرف‌ها در مدار کنترل؛ اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف برق در تهران از امروز
افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه
تأمین منابع و حامل‌های انرژی با کمبود حدود ۱۰ درصدی روبروست / همه چیز باید به طور عادلانه در میان مردم توزیع شوند
ارائه خدمات هلدینگ به ۲۴ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی / آمادگی کامل عملیاتی برای بازگشت پرواز‌ها
چابهار در میانه وعده و واقعیت/ از کاهش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا «اقتصاد جنگی»
«۲۵ راهبرد ملی بهره‌وری انرژی» نقشه‌راه جدید برای تاب‌آوری شبکه برق
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۱ درصد رسید
رشد ۵ درصدی بارش نسبت به ۵۷ ساله اخیر
جوجه ریزی خرداد به ۱۳۰ میلیون قطعه می‌رسد +فیلم
الزام دستگاه‌های اجرایی به نصب کاهنده و مدیریت مصرف آب/ ممنوعیت استفاده از آب‌نما‌ها در مراکز اداری
ترافیک سنگین در چند محور تهران و شمال
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سمت شمال غرب
تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه اعلام شد
ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران
۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا در بنادر تخلیه و بارگیری شد
بورس انرژی به استقبال نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی می‌رود
افزایش قیمت‌ها ناشی از جو روانی پس از آتش‌بس بود/ قیمت جهانی محصولات پتروشیمی ۶۰ درصد بالا رفت+ فیلم
یارانه اردیبهشت دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
بهره مندی۲۰۲۴ خانوار آسیب‌دیده از وام ودیعه جنگ رمضان
سهمیه ۶۰ لیتری بنزین خرداد، بامداد جمعه شارژ می‌شود
افزایش ساعات پرواز فرودگاه‌های کشور/ انجام ۱۶۵۰ پرواز در ۲۰ روز گذشته
همراهی حداکثری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع
مکان‌یابی مراکز لجستیک مرزی بازرگان، جلفا و پارک لجستیک مبارکه تصویب شد
مدیرعامل شرکت آبفای تهران: برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب نداریم
اسامی ادارات پرمصرف برق اعلام عمومی می‌شود
واردات مواد پتروشیمی و پلیمری از رویه‌های ملوانی و کولبری
کیش مبدا واردات کالای ملوانی/ ارتقای معیشت مرزنشینان