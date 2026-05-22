مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت:براساس آمار سازمان هواشناسی متوسط بارش سال آبی جاری ۲۲۰ میلی متر است که ۵ درصد نسبت به میانگین ۵۷ ساله کشور بیشتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آمار سازمان هواشناسی متوسط بارش سال آبی جاری ۲۲۰ میلی متر است که ۵ درصد نسبت به میانگین ۵۷ ساله کشور بیشتر است و برمبنای متوسط بارش سال آبی نرمال و کمی بالاتر از نرمال داریم.

به گفته وی، بارش به طور همگن در کشور توزیع نشد که این امر بدلیل شرایط قلیمی خشک و نیمه خشک کشور است و از طرفی یک سوم بارش جهانی داریم که همین میزان بارش همگن و متوازن نیست.

هدایتی ادامه داد: در استان های تهران، البرز، قزوین و برخی دیگر از استان ها منفی ۲۵ درصد نسبت به متوسط ۵۷ ساله بارش کمتری دریافت کردند و نوع بارش در این استان ها از نوع برف و باران های موثر که ایجاد روان آب سطحی کنند یا در پشت روان آب ذخیره کنند، نداشتیم؛ بنابراین در این استان ها چالشی در تامین آب خواهیم داشت که به نظر می رسد دستگاه متولی در این حوزه باید سعی و تلاش خود را در جهت تامین داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه کشت بهاره در کل کشور مناسب است، افزود: در استان های غربی و شمال غرب بدلیل شرایط اقلیمی مناسب، کشت بهاره مطلوب است و با توجه به آنکه نیمی از منابع آبی زیرزمینی که در کل نیازمند حامل انرژی و برق هستند، از این رو بر مبنای تجربه ۵ سال اخیر با شروع فصل گرم سال با مصرف بالای دستگاه برودتی روبرو هستیم که در نهایت بدلیل مصرف بالای برق با ناترازی روبرو خواهیم شد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق آبی در کشور داریم، از این‌ جهت وضعیت مناسب است به طوریکه سدهایی برای تولید برق آبی استفاده می شود، وضعیت خوبی دارند و محدودیت تولید برق آبی کمتر است که براین اساس در پیک مصرف ۱۵ درصد مصرف برق از این منبع تامین می شود.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه احتمال ناترازی برق از خرداد تا شهریور وجود دارد، افزود: این موضوع خسارت هایی به بخش کشاورزی وارد خواهد کرد، از این جهت پیش بینی هایی در جهت تامین الگوی کشت داشتیم به طوریکه درصد قابل توجهی از کشاورزان از الگوی کشت استفاده می کنند که به جهت مصرف آب و طول دوره کشت، نیاز کمتری به آب دارند.

وی گفت: براساس هماهنگی وزارت جهاد با برق و انرژی وزارت نیرو در این ناترازی ها هماهنگی بهتری خواهیم داشت و به نوعی کشاورزانی که نیاز آبی قابل توجهی دارند، از طریق استانداری و کارگروه سازگاری با کم آبی استان ها برنامه ریزی قطعی به نحوی پیش ببرند که کمترین خسارت را داشته باشد و از طرفی همکاری هایی در سنوات اخیر با معاونت انرژی های تجدید پذیر و پنل های خورشیدی و بادی داشتیم که بصورت پایلوت در کشور این کار را پیش می بریم و بنابر پیش بینی های دولت برای کاهش ناترازی انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت امیدواریم امسال با ناترازی روبرو نشویم.