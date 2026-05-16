باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست امنیتی پولیتیکو با حمایت لاکهید مارتین، رضا پهلوی با اعتراض شدید یک زن ایرانی‌آمریکایی مواجه شد که او را به‌خاطر حمایت از بمباران ایران محکوم کرد. این موضوع واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و نشان داد که پهلوی صرفاً ابزاری برای تأمین بازار تسلیحات آمریکایی است تا یک فعال سیاسی.

اخیراً رضا پهلوی طی شرکت در «نشست امنیتی پولیتیکو» با اعتراضی شدید از سوی یکی از حاضرین در این اجلاس مواجه شد؛ اقدامی که در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و تبدیل به موضوع بحث برخی فعالان سیاسی و رسیانه‌ای اپوزیسیون در خارج کشور نیز شده است.

با گذشت حدود چهار روز از برگزاری این نشست در واشنگتن، همچنان کاربران در شبکه اجتماعی اکس به آن می‌پردازند و فعالان اپوزیسیون نیز در گفت‌وگوهای خود در برنامه‌های یوتیوب، در این‌بار بحث می‌کنند.

هرچند رضا پهلوی در هفته‌های اخیر در کنفرانس‌ها و برنامه‌های متعددی شرکت کرده و سخنانی تکراری ـ البته آمیخته به تناقضاتی چشمگیر ـ را بیان کرده است؛ اما آنچه که کنفرانس پولیتیکو را نسبت به دیگر برنامه‌هایی که پهلوی در آن‌ها حضور یافته، اعتراض تند یک فعال ایرانی‌آمریکایی به رضا پهلوی بود.

در حالی که رضا پهلوی حین گفت‌وگو با مجری این نشست ـ داشا برنز ـ از «لزوم ازسرگیر جنگ علیه ایران» سخن می‌گفت، یکی از حاضرین مقابل سِن قرار می‌گیرید و با صدای بلند خطاب به رضا پهلوی می‌گوید: «شرم بر تو!».

اگرچه مأموران لباس‌شخصی در نشست امنیتی پولیتیکو، این زن ایرانی‌آمریکایی را از محل کنفرانس خارج کردند، اما تا آخرین لحظه حضورش در کنفرانس، سخنانش را این‌گونه ادامه می‌دهد: «شرم بر تو، شرم بر تو! تو کجا بودی وقتی که مردم ما اجساد بچه‌های ما را از زیر آوار بمبارانی که تـو آن را به کشور ما آوردی بیرون می‌آوردند؟ چطور می‌توانی بگویی مردم من؛ ایران من؛ و بعد آن‌ها را دعوت می‌کنی که بیایند و مردم و کشورمان را بمباران کنند؟».

اما نکته جالب این است که رضا پهلوی در همین حین، در توجیه «بمباران مدارس و بیمارستان‌های ایران توسط جنگنده‌های اسرائیل و آمریکا» مدعی شد که «وقتی نیروهای رژیم در مدارس و بیمارستان‌ها پنهان می‌شوند، چنین تفکیکی خیلی دشوار است و کشته‌شدن غیرنظامیان اجتناب‌ناپذیر. به هر حال جنگ است و تلفات دارد».

گفتنی است که امسال، نشست امنیتی پولیتیکو با مشارکت و حمایت مالی کارخانه تسلیحات‌سازی «لاکهید مارتین» برگزار شد؛ همان کارخانه‌ای که جنگنده اف35 را می‌سازد، جنگنده‌ای که در همین جنگ تحمیلی اخیر بمب‌هایش را روی سر مردم ایران رها کرد و جان ایرانیانِ زیادی را گرفت.

احمدعلی مسعودانصاری، نوه خاله فرح پهلوی و مشاور پیشین رضا پهلوی، در این‌باره می‌گوید: «این‌ها از وجود رضای پهلوی استفاده ابزاری کردند؛ او رفته در کنفرانسی که متعلق به کمپانی لاکهید مارتین ـ یعنی کمپانی که هواپیماهای اف ۳۵ و اف ۱۶ که ایران را بمباران می‌کنند ـ یعنی او دیوانه است! از دید من [رضا پهلوی] از نظر سیاسی دیوانه است».

درواقع می‌توان دعوت نشریه پولیتیکو از رضا پهلوی در اجلاسی که با حمایت مالی لاکهید مارتین برگزار شده را این‌گونه تحلیل و ارزیابی کرد که مهم‌ترین شرکت تسلیحات‌سازی ایالات متحده، صرفاً رضا پهلوی را به‌عنوان ابزاری برای ایجاد جنگ و بازار برای فروش تسلیحات این کمپانی آمریکایی در نظر گرفته است.

منبع: فارس