باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - محمدرضا علمدار معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در نشست هیئت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای کشاورزی و تولیدی مجتمع ابرکوه برای ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان تأکید کرد.
در این نشست، اعضای هیئت پس از بازدید میدانی از واحدهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماکیان و آبزیان این مجتمع، ظرفیتهای اشتغال و بهکارگیری نیروی مددجو را ارزیابی کرده و راهکارهای ارتقای بهرهوری را مورد بررسی قرار دادند.
علمدار با تأکید بر حمایت حوزه اقتصادی استان از این اقدامات اظهار داشت: ایجاد اشتغال برای مددجویان، فراتر از یک اقدام حمایتی، حرکتی در مسیر رونق تولید و کمک به معیشت خانوادههای آنان است.
وی افزود: باید با تسهیل شرایط برای کارفرمایان، بستر توسعه این کارگاههای تولیدی را بیش از پیش فراهم کنیم.
در بخش پایانی این جلسه، روند اعطای تسهیلات اشتغالزایی به کارفرمایان در سال گذشته پایش و بر هدایت دقیق این اعتبارات به سمت طرحهای اشتغالمحور و پایدار تأکید شد.