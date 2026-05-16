مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با هشدار نسبت به پیامد‌های چرای بی‌رویه دام در عرصه‌های طبیعی، این پدیده را مهم‌ترین عامل آسیب به ویژگی‌های خاک در مراتع خشک و نیمه‌خشک استان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم محمدی روز شنبه در گفت وگویی با اشاره به فشار مضاعف دام بر مراتع، اظهار کرد: چرای بی‌رویه موجب تضعیف پوشش گیاهی و تخریب ساختار خاک می‌شود و در نتیجه، ظرفیت طبیعی مراتع برای حفظ پایداری اکوسیستم به‌شدت کاهش می‌یابد.

وی اعمال «قرق» در برخی عرصه‌های طبیعی را روشی مؤثر و کم‌هزینه برای مقابله با این روند مخرب دانست و افزود: با اجرای برنامه‌های مدیریتی مناسب می‌توان زمینه احیای پوشش گیاهی و بازگشت تدریجی توان رویشی مراتع را فراهم کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول برای ایجاد تعادل میان دام و مرتع تأکید کرد و گفت: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان باید با تدوین و اجرای برنامه‌های مشخص، از منابع پایه آب و خاک حفاظت کرده و بستر لازم برای تجدید حیات گیاهان مرتعی را فراهم کنند.

محمدی جلوگیری از ورود دام‌های غیرمجاز به مراتع استان را یک ضرورت فوری دانست و تصریح کرد: برای جلوگیری از تخریب بیشتر و ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی، لازم است برخی مناطق به‌ویژه عرصه‌هایی که به دلیل کاهش توان رویشی در معرض تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار قرار گرفته‌اند، قرق شوند.

وی در ادامه با اشاره به وجود حدود هفت هزار نفر شتر در قم گفت: بخش عمده این دام‌ها در عرصه‌های بیابانی و غبارخیز استان تعلیف می‌کنند که در صورت مدیریت نشدن می‌تواند به تشدید روند بیابان‌زایی منجر شود؛ از این رو انتظار می‌رود جهاد کشاورزی برای مدیریت این موضوع، طرحی اجرایی و کوتاه‌مدت ارائه کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین با اشاره به وسعت قابل توجه اراضی مستعد تبدیل شدن به کانون‌های گرد و غبار در استان خاطرنشان کرد: قم دارای حدود ۳۰۰ هزار هکتار عرصه بیابانی غبارخیز و ۵۲ هزار هکتار عرصه غبارخیز بحرانی است و مدیریت نادرست چرای دام می‌تواند این مناطق را به کانون‌های فعال تولید گرد و غبار تبدیل کند.

وی تأکید کرد: مراتع استان برای بهره‌برداری پایدار گله‌داران باید با روش‌های مدیریتی مختلف از جمله قرق، احیا، بازسازی و بذرپاشی تحت مدیریت مستمر قرار گیرند تا ضمن توقف روند تخریب، زمینه معیشت پایدار برای بهره‌برداران قانونی نیز فراهم شود.

منبع: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم

برچسب ها: محیط زیست ، مراتع
خبرهای مرتبط
نگرانی تولیدکنندگان کفش قم از گرانی و انبار مواد اولیه / دادستان: بر انبار‌های PVC نظارت می‌شود
با حضور شینا انصاری؛
تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب قم به بهره‌برداری رسید
زنگ خطر زیست‌محیطی در قم؛ آلودگی و زباله‌گردی رهاورد سطل‌های بی‌نظم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شلیک نمادین در اجتماع مردم انقلابی قم؛ پاسخی کوبنده به تهدیدات دشمن +فیلم
کشف انبار احتکار روغن موتور در قم
دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند
حضور دسته‌های عزاداری شب شهادت امام جواد(ع) در حرم حضرت معصومه(س) +فیلم
فرش ابریشم قم؛ حاصل دسترنج زنانی که هنر را در تار و پود ابریشم جاری کردند+فیلم
حمایت از کارآفرینی در بخش کشاورزی قم / تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل اعطای تسهیلات به طرح‌های نوآورانه
قطعی گاز فردا یکشنبه در خیابان‌های طالقانی و انقلاب در قم
آخرین اخبار
شلیک نمادین در اجتماع مردم انقلابی قم؛ پاسخی کوبنده به تهدیدات دشمن +فیلم
کشف انبار احتکار روغن موتور در قم
حضور دسته‌های عزاداری شب شهادت امام جواد(ع) در حرم حضرت معصومه(س) +فیلم
فرش ابریشم قم؛ حاصل دسترنج زنانی که هنر را در تار و پود ابریشم جاری کردند+فیلم
حمایت از کارآفرینی در بخش کشاورزی قم / تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تسهیل اعطای تسهیلات به طرح‌های نوآورانه
قطعی گاز فردا یکشنبه در خیابان‌های طالقانی و انقلاب در قم
دختران خردسال تکواندوکار قم بر سکوی قهرمانی ایستادند
چرای بی‌رویه دام؛ عامل اصلی تخریب خاک در مراتع قم است
پیگیری شکایات اداری در سامانه فواد، در کمتر از سه ساعت
هشدار نسبت به عرضه روان گردان‌ها و مواد مخدر در عطاری‌‌های قم/ برخورد قضایی بدون اغماض با متخلفان
تغییر ساعت فعالیت خطوط سازمان اتوبوسرانی قم