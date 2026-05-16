باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم محمدی روز شنبه در گفت وگویی با اشاره به فشار مضاعف دام بر مراتع، اظهار کرد: چرای بیرویه موجب تضعیف پوشش گیاهی و تخریب ساختار خاک میشود و در نتیجه، ظرفیت طبیعی مراتع برای حفظ پایداری اکوسیستم بهشدت کاهش مییابد.
وی اعمال «قرق» در برخی عرصههای طبیعی را روشی مؤثر و کمهزینه برای مقابله با این روند مخرب دانست و افزود: با اجرای برنامههای مدیریتی مناسب میتوان زمینه احیای پوشش گیاهی و بازگشت تدریجی توان رویشی مراتع را فراهم کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین بر لزوم برنامهریزی دستگاههای مسئول برای ایجاد تعادل میان دام و مرتع تأکید کرد و گفت: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان باید با تدوین و اجرای برنامههای مشخص، از منابع پایه آب و خاک حفاظت کرده و بستر لازم برای تجدید حیات گیاهان مرتعی را فراهم کنند.
محمدی جلوگیری از ورود دامهای غیرمجاز به مراتع استان را یک ضرورت فوری دانست و تصریح کرد: برای جلوگیری از تخریب بیشتر و ارتقای اکوسیستم عرصههای طبیعی، لازم است برخی مناطق بهویژه عرصههایی که به دلیل کاهش توان رویشی در معرض تبدیل شدن به کانونهای گرد و غبار قرار گرفتهاند، قرق شوند.
وی در ادامه با اشاره به وجود حدود هفت هزار نفر شتر در قم گفت: بخش عمده این دامها در عرصههای بیابانی و غبارخیز استان تعلیف میکنند که در صورت مدیریت نشدن میتواند به تشدید روند بیابانزایی منجر شود؛ از این رو انتظار میرود جهاد کشاورزی برای مدیریت این موضوع، طرحی اجرایی و کوتاهمدت ارائه کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم همچنین با اشاره به وسعت قابل توجه اراضی مستعد تبدیل شدن به کانونهای گرد و غبار در استان خاطرنشان کرد: قم دارای حدود ۳۰۰ هزار هکتار عرصه بیابانی غبارخیز و ۵۲ هزار هکتار عرصه غبارخیز بحرانی است و مدیریت نادرست چرای دام میتواند این مناطق را به کانونهای فعال تولید گرد و غبار تبدیل کند.
وی تأکید کرد: مراتع استان برای بهرهبرداری پایدار گلهداران باید با روشهای مدیریتی مختلف از جمله قرق، احیا، بازسازی و بذرپاشی تحت مدیریت مستمر قرار گیرند تا ضمن توقف روند تخریب، زمینه معیشت پایدار برای بهرهبرداران قانونی نیز فراهم شود.
منبع: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم