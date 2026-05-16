در سفر ترامپ به چین او به منظور محافظت از داده‌ها نتوانست از تلفن شخصی استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سفر سه‌روزه ترامپ به چین، او به منظور محافظت از داده‌ها نتوانست از تلفن شخصی استفاده کند و مجبور شد با دستگاه‌های امن و محدود، ارتباطات خود را مدیریت کند.

 «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نتوانست در جریان سفر سه روزه به چین از تلفن همراه محبوب خود استفاده کند و این یکی از چالش‌های لجستیکی متعددی است که او و کارکنان کاخ سفید در پکن با آن مواجه بودند.

همچون سایر مقامات آمریکایی که به چین رفته بودند به ترامپ نیز گفته شد که برای محافظت از داده‌هایش در برابر هکرها، از دستگاه‌های تلفن شخصی استفاده نکند.

به نوشته نیویورک پست، این مساله چند روز سخت را برای ترامپ که کاربر دائمی تلفن همراه است، مرتب با دوستان خود تماس می‌گیرد، به تماس‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهد و پست منتشر می‌کند، رقم زد.

یک مقام کاخ سفید پیش از سفر تایید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا از تلفن شخصی خود در چین استفاده نخواهد کرد.

نبود تلفن همراه ترامپ به‌طور کامل مشهود بود، زیرا پست‌های او در حساب کاربری‌اش در تروث سوشال در طول اجلاس محدود شد و پست‌ها احتمالاً از واشنگتن ارسال شدند، جایی که چندین کارمند کاخ سفید ساعت‌ها کار کردند تا از راه دور پشتیبانی لجستیکی ارائه دهند.

اما رئیس جمهور آمریکا تنها کسی نیست که در طول این «قرنطینه دیجیتال» بدون دستگاه تلفن همراه شخصی خود سر کرد.

کارکنان دولت او در طول اجلاس دو روزه از تلفن‌های همراه و آدرس‌های ایمیل قدیمی استفاده می‌کردند. همه اینها بخشی از تلاش‌های کاخ سفید برای ایمن نگه داشتن اطلاعات و در عین حال تضمین جریان روان سفر است.

بنا بر گزارش رسانه آمریکایی، این دستگاه‌ها از اکثر عملکرد‌ها و برنامه‌های اساسی محروم بودند تا به عنوان دستگاه‌های «پاک» عمل کنند که برای نگهداری حداقل اطلاعات در صورت نقض حریم خصوصی طراحی شده‌اند.

