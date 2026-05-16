شهدای خدمت، پادکست «یاقوت» از شبکه رادیویی سلامت، قسمت‌های ویژه‌ای را به روایت زندگی و خدمات شهدای والامقام خدمت اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شهید آیت الله ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور ایران، همراه با یاران فداکارش شهید حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه؛ و شهید مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، در مسیر خدمت به مردم، بر اثر سانحه هوایی در منطقه ورزقان به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

«یاقوت» همزمان با هفته بزرگداشت شهدای خدمت این هفته روایتگر مردانی است که در مسیر خدمت به مردم از جان خود گذشتند و نشان دادند که همراهی با ملت، تا پای جان ادامه دارد.

این پادکست نه تنها یادآور رشادت‌های شهدای دفاع مقدس و جنگ رمضان است، بلکه با روایت شهدای خدمت، ثابت می‌کند که خدمت خالصانه به مردم، خود نوعی جهاد و ایثار است.

پادکست «یاقوت»، از شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه از موج اف‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می‌شود؛ این پادکست همچنین از بستر‌های فضای مجازی رادیو سلامت قابل شنیدن است.

