معاون اول رئیس جمهور طی نامه ای از اقدامات ارزنده و ارزشمند رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همه همکاران بنیاد شهید تشکر و قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  متن نامه محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به قرار زیر است: جناب آقای دکتر موسوی با سلام با تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده و ارزشمند جنابعالی و همه همکاران عزیزمان در بنیاد محترم شهید، گزارش اجمالی ارسالی بیانگر نشاط و انگیزه بالای همکاران و ارائه خدمات در زمینه‌های مختلف به خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران عزیز است. مدیریت ۶۸۰۶ دیدار مقامات و مسئولین محترم بنیاد با خانواده محترم شهدا در (نهضت دیدار) گویای تعهد و فعالیت جهادگونه همه شما عزیزان است.

با ادای احترام به همه خانواده‌های شهدا و ایثارگران محترم و تبریک به شما خدمتگزاران پرتلاش به مناسبت افتخار خدمت به این گرامیان، برایتان از خدای بزرگ سلامتی و توفیق بیشتر را خواستارم.

برچسب ها: بنیادشهید ، جنگ رمضان
