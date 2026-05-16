باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمد روهام مدیر عامل یک شرکت دانشبنیان در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص دستگاه مگنت تراپی ایرانی گفت: این محصول که تمامی مجوزهای لازم از اداره کل تجهیزات پزشکی را اخذ کرده است، با تمرکز بر استفاده در کلینیکهای فیزیوتراپی، زنان و زایمان و اورولوژی، راهکاری مقرونبهصرفه و کارآمد برای رفع مشکلات ناشی از زایمان، افزایش سن و استرس ارائه میدهد.
او افزود: این دستگاه با بهرهگیری از فناوری تحریک مغناطیسی، از طریق ایجاد انقباضات عضلانی کنترلشده، به تقویت عضلات کف لگن کمک میکند. این فرآیند درمانی، راهکاری غیرتهاجمی برای درمان بیاختیاری ادرار در بانوان و آقایان است که به دلیل عوامل مختلفی از جمله زایمانهای متعدد، تغییرات سن و فشارهای عصبی دچار این مشکل شدهاند.
روهام بیان کرد: کارشناسان حوزه تولید بر این باورند که این تکنولوژی، قابلیت استفاده در طیف وسیعی از مراکز تخصصی از جمله کلینیکهای فیزیوتراپی، بخشهای زنان و زایمان و همچنین درمانگاههای اورولوژی را داراست و میتواند سطح بهبودی بیماران را بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان گفت: یکی از مهمترین مزایای این محصول، کاهش وابستگی به واردات و شکاف قیمتی بسیار بزرگ با نمونههای خارجی است. به دلیل خودکفا بودن در زنجیره تأمین و تولید، قیمت این دستگاه در مقایسه با نمونههای وارداتی، تنها حدود یکدهم قیمت بازار است که این امر دسترسی پزشکان و بیمارستانها را به تکنولوژیهای روز دنیا تسهیل میکند.